Hay que cambiar la manera de hacer política

Repudiamos profundamente el atentado y la violencia política que tantos desencuentros y males sufrimos durante décadas en nuestro país. Pero la violencia verbal y simbólica ha generado un clima irrespirable que es urgente cambiar, de arriba hacia abajo.

El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos obliga a todos, a un momento de reflexión profunda y a un cambio en la manera de llevar adelante la política en nuestro país.

Repudiamos profundamente el atentado y la violencia política que tantos desencuentros y males sufrimos durante décadas en nuestro país. Pero la violencia verbal y simbólica ha generado un clima irrespirable que es urgente cambiar, de arriba hacia abajo, transformando la agresión en diálogo, el enfrentamiento verbal en reflexión colectiva.

Debemos refundar el pacto democrático de 1983, que fue el NUNCA MÁS.

En aquel momento nos unió la lucha contra la dictadura y todos decidimos apostar a la vida, a la paz

Hoy debemos recuperar el diálogo, que no significa no tener diferencias, pero la competencia electoral no puede convertirse en una lucha despiadada, sin límites y que ponga en riesgo nuevamente la vida de las personas y la democracia.

Marchamos hoy por la paz, repudiando el brutal atentado contra Cristina, pero también convocando al diálogo, a la reflexión y que el debate de ideas reemplace a los gritos en estudios de televisión, que los argumentos de uno u otro lado terminen con el tuiteo fácil y ofensivo.

La gravedad del hecho nos vuelve a dar otra oportunidad que no podemos dejar pasar.