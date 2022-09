Atentado a Cristina Kirchner: Nicolás Gabriel Carrizo es el cuarto detenido en la causa

El nuevo detenido es conocido como el "líder de la banda de los copitos". Su detención se suma a las de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz.

Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto vendedor de copos de nieve que se presentó en una entrevista por Telefé junto a Brenda Uliarte, fue detenido este miércoles en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según informaron a Télam fuentes de la investigación. El supuesto integrante del grupo conocido como "los copitos", se suma a los ya arrestados Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Díaz.

En las últimas horas surgió de las conversaciones entre Uliarte y Díaz que desde hacía tiempo venían planificando el atentado y que habían fracasado en un intento anterior. "Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro", dice un mensaje de Whatsapp que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según surge del expediente judicial y de la prueba que hoy se le exhibió a la tercera detenida del caso.

Ese mismo día, horas antes, Uliarte le había adelantado: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro".

Los diálogos en ese tono habían comenzado bastante tiempo antes y se prolongarían hasta después de que Fernando Sabag Montiel fracasara en la intentona magnicida del pasado 1° de septiembre, oportunidad en la que Díaz le indicó a Uliarte que borrara de su teléfono todo lo que pudiera vincularla al ataque.

Indagatoria de Agustina Díaz

Agustina Díaz, la tercera detenida por el atentado fallido cometido contra la vicepresidenta, concluyó este miércoles por la tarde tarde su declaración indagatoria en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, luego de entrevistarse con sus dos defensores particulares, tras lo cual la causa volvió a estar bajo secreto de sumario.

La joven de 21 años declaró ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo, luego de mantener una entrevista previa con sus letrados en una oficina del juzgado de Capuchetti. La detenida arribó a los tribunales federales de Retiro a primera hora de la mañana trasladada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y esperó dos horas y media dentro del camión policial en un acceso de Comodoro Py hasta que fue subida al tercer piso.

Los dos abogados de Díaz realizaron a primera hora de la mañana declaraciones a la prensa en tribunales, y relativizaron el contenido y existencia de mensajes encontrados en el teléfono celular de Uliarte que la comprometerían. "No entendemos por qué está detenida. Sería apresurado tomar alguna decisión sin tomar primero conocimiento de la causa", indicó Molina en declaraciones a la prensa formuladas en la entrada a los Tribunales de Comodoro Py.

El letrado dijo que la joven "no milita en ninguna agrupación" y aseguró que era "compañera de escuela" de Uliarte, la pareja de Fernando Sabag Montiel, quien intentó disparar a la Vicepresidenta, y que también se encuentra detenida. Molina señaló además que el intercambio de mensajes con Uliarte "no tenía que ver con este hecho que se está investigando".

Con información de Télam