Cristina Kirchner pidió recusar a la jueza Capuchetti en la causa por el atentado

El motivo es que la jueza no continuó la investigación de Milman por el presunto conocimiento previo del atentado.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti quien investiga el intento de magnicidio perpetrado el 1 de septiembre en las puertas de su casa en Recoleta. El motivo es que la ex presidenta consideró que Capuchetti no investigó al diputado Gerardo Milman, quien -según un testigo- dijo conocer que iban a atentar contra su vida.

Milman es investigado en la causa a raíz de la declaración de un testigo que dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre frente a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería "Casablanca", cercana al Congreso Nacional, antes del atentado.

"Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa" habría dicho Milman el 30 de agosto en el bar, según declaró el testigo, asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT). Milman presentó un escrito en la causa en la que negó haber pronunciado la frase que se le atribuyó y denunció por falso testimonio al testigo. Sin embargo mantuvo un silencio total en sus redes sociales desde que se conoció la declaración del testigo y no fue a medios de comunicación.

Con un video, ahora Cristina Kirchner muestra las pruebas que vinculan a Milman con el conocimiento del atentado. "Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba en el lugar y hora que se indicó. Milman estaba en el bar Casa Blanca a la misma hora que declaró el testigo. Efectivamente estaba acompañado de dos mujeres que se comprobó son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la Costa. A los dos días quisieron matar a Cristina Kirchner", sostiene la voz en off en el video.

Cristina Kirchner recuerda que las asesoras de Gerardo Milman primero negaron la reunión en Casablanca y, luego de que vieron las imágenes que las mostraban en el bar, admitieron que habían acudido junto al diputado. "Pese a que iniciaron su testimonio bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando y Milman no fue citado a declarar en la causa", indica el video.

Las asesoras de Milman y el enriquecimiento ilícito

Luego en el video recuerdan los vínculos de Milman con la Agencia de Inteligencia y detallan quiénes eran las asesoras que lo acompañaban en Casablanca el día en que dijo saber que iban a atentar contra Cristina Kirchner.

"Milman fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, cuando manejó el área de inteligencia. Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y en 2017 Milman la designó Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria", indicaron.

Luego agregaron que Gómez Mónaco tiene una segunda empresa junto a María Mroue, la periodista de Crónica TV, canal donde apareció por primera vez Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner.

Milman fue denunciado por enriquecimiento ilícito por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien reclamó a la justicia que se investigue el vínculo económico con Gómez Mónaco. "Milman, en el mes de septiembre de 2017, designó a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Carolina Gómez Mónaco fue designada titular de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito (ESID), que funcionaba en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DiNiCri). Hasta ese momento la joven abogada no registraba antecedentes o referencias públicas más allá de haber sido ganadora del certamen Miss Argentina 2012 y representado a nuestro país en otro torneo de belleza, Miss Model of the World en 2014. Es decir, nada vinculado a la inteligencia criminal", describió Castro Bianchi.

Asimismo, denunció: "En ese mismo mes de septiembre, más precisamente el 27 de septiembre de 2017 se constituye la sociedad comercial SALVATTORE GROUP SAS, CUIT N°30-71577495-6, cuyos accionistas son Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes 1135 de CABA, que está inscripta en la categoría de facturación de hasta 50 millones de pesos y que tiene como actividad principal la de ofrecer servicios de tratamiento de belleza".