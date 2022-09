Con algunas ausencias, la Legislatura repudió el atentado contra Cristina Kirchner

El proyecto presentado por el FdT fue acompañado por los bloques presentes, a excepción de los diputados de Libertad Avanza. Las mejores declaraciones de la sesión.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llamó a una sesión especial para este sábado donde votaron, por amplia mayoría, una declaración para condenar el atentado perpetrado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En el documento, expresaron "máxima preocupación y enérgico repudio" ante el intento de magnicidio ocurrido el pasado jueves en los alrededores de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

La sesión convocada arrancó con un quórum de 49 diputados de los 60 que componen el recinto. Entre los destacados estuvieron ausentes dos legisladores del bloque Republicanos Unidos y tres referenciados y cercanos a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. El pronunciamiento se formalizó frente al proyecto presentado por el Frente de Todos (FdT) y fue acompañado por los bloques presentes, a excepción de los diputados de Libertad Avanza que se abstuvieron.

Durante su discurso, el presidente del bloque opositor en la Ciudad, Claudio Ferreño, manifestó su repudio y pidió por el esclarecimiento del ataque. "La democracia fue desafiada y todos los ciudadanos y ciudadanas debemos expresarnos decididamente contra este horrible hecho y contra cualquier tipo de acciones y discursos que hagan peligrar nuestra convivencia y nuestra paz social", expresó. A su vez, exigió "el cese inmediato" de las expresiones y discursos de odio y violencia.

En la misma línea, Ferreño sostuvo que el ataque a la vicepresidenta "es un ataque a la Argentina, por eso ayer salimos a la calle" y señaló sobre la multitudinaria marcha: "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, de los desaparecidos, no nos han vencido, seguimos adelante. El nunca más es y será nunca más".

Quien se sumó al diputado del FdT fue el jefe del bloque de la UCR-Evolución, Marcelo Guouman, quien repudió el intento de asesinato contra CFK, pidió el esclarecimiento del hecho y "una evaluación severa del accionar de la custodia". Sobre esto, sumó: "Los hechos acontecidos esta semana no han hecho más que degradar la convivencia democrática. El camino del odio, la intolerancia y la violencia son injustificables y menoscaban la construcción de ciudadanía".

La diputada del FdT, Victoria Montenegro, manfiestó durante la sesión: "Qué pasaría hoy en la Argentina si esa bala hubiera salido. No es un loquito suelto, esto es un plan de odio. Esto se viene trabajando, orquestando y ejecutando desde hace muchos años en nuestro país. En este mismo recinto les pedimos muchas veces a diputados y diputadas del oficialismo que prestaran atención frente a algo que venía sucediendo y se venía gestando cada vez con más fuerza". En la misma línea, apuntó que nunca se pronunciaron cuando aparecieron bolsas mortuarias en Plaza de Mayo.

Además, Montenegro resaltó que "no es un hecho aislado" lo sucedido con la vicepresidenta y remarcó que "le dijimos Nunca Más a la violencia, tenemos que aprender de nuestra historia". Mientras que agregó: "No sucedió, seguramente, porque Dios tiene un plan para esta patria; no sucedió porque Cristina está predestinada a seguir luchando por el pueblo". Sobre el cierre, pidió que el recinto vuelva a la "discusión sana" entre quienes piensan distinto y llamó a defender a la democracia.

Su par del Frente de Todos, Claudia Neira, remarcó: "El odio tiene que terminar. Tenemos que entender que un político, una política, se puede animar a transformarle la vida a los argentinos. Se puede animar a que los argentinos tengamos una vida mejor, sin que la lleven a la Justicia, sin que la acusen injustamente, la persigan y sin que la intenten matar". Y agregó: "Debemos ir a una paz social construida sabiendo que lo que necesitamos es terminar con este odio que ha corroído la posibilidad de ser el gran país que estamos destinados a ser".

Las frases más destacadas:

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda (FIT), Gabriel Solano, votó la declaración en el recinto pero pidió que "no se hagan invocaciones abstractas a la paz social, porque a un pueblo que se le ajusta no le pedimos que esté en paz, le asignamos el derecho a pelear". Mientras que el legislador de Vamos Juntos, Roy Cortina, sostuvo: "Que este hecho tan angustiante y traumático nos haga reflexionar a todos y a todas de pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa".

Su par y jefe del bloque oficialista de Vamos Juntos, Diego García Vilas, manifestó que es "obligación como representantes" condenar cualquier forma de violencia "que afecte a la convivencia democrática y la paz en el país". Y cerró: "Hay momentos históricos en los que nuestras convicciones son sometidas a prueba y tenemos que demostrar con hechos en lo que creemos. Este es uno de esos momentos y demostramos que creemos en las diferencias y en el diálogo, pero nunca vamos a tolerar la violencia en ninguna de sus formas".

A diferencia del discurso alineado desde los diferentes bloques políticos, Libertad Avanza decidió abstenerse en la votación. Si bien el diputado Ramiro Marra, señaló que "como bloque, repudiamos contundentemente lo sucedido y, como sociedad, no podemos permitir bajo ningún concepto la utilización de la violencia en ningún contexto posible"; dejó en claro que no iba a votar ni a favor ni en contra porque acompañarán proyectos "que sean sobre las prioridades de los porteños y no de los políticos".

Mirá la sesión especial completa: