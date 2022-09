Atentado contra CFK: este es el documento que la oposición acusó de "adoctrinador"

En Tapalqué, Azul, Bolívar y Olavarría la jefatura educativa elaboró una guía orientativa por el Día internacional de la democracia. La oposición acusó al gobierno bonaerense de querer "adoctrinar" a los y las alumnas, aunque su contenido dista de ser polémico.

La Jefatura Educativa de la región 25, que abarca las ciudades de Tapalqué, Azul, Bolívar y Olavarría elaboró una guía orientativa en el marco del Día internacional de la democracia, el próximo 15 de septiembre, y tras el atentado contra Cristina Kirchner.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense afirmaron a El Destape que “se trata de una guía orientativa que se trabajó con Inspectores para abordar desde la escuela el Día internacional de la democracia”. Sin embargo, el jueves por la tarde, legisladores nacionales del PRO realizaron una conferencia de prensa y denunciaron “políticas de adoctrinamiento educativo” por parte del gobierno de Axel Kicillof.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“El kirchnerismo está utilizando el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, algo que todos hemos repudiado, para atacar injustificadamente a los medios, a la oposición y a la Justicia. Como si eso no bastara, quieren llevar adelante una política de adoctrinamiento en las escuelas. No lo vamos a tolerar. Vamos a impedir que esto ingrese a las aulas”, dijo el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Desde la cartera educativa aclararon que el documento “no es un material de carácter obligatorio y no es un cuadernillo”. Además indicaron que “estamos convencidos que no puede haber silencio pedagógico frente a hechos como el ataque contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que atentan contra el sistema de valores democrático”.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, en declaraciones a FM La Patriada, remarcó que el atentado “rozó los límites de la sociedad” y que, “como no es un hecho menor, corresponde llevarlo a las aulas”. Para el funcionario, “tiene que circular la palabra” en los establecimientos educativos, y consideró que “el docente puede emitir opinión, con la condición de que deje opinar a todos y que su pensamiento no incida en la visión del resto”.

De qué se trata el documento en debate

El escrito de 8 páginas al que accedió este medio se llama: Propuesta de Trabajo “Pensar y vivir la democracia”. Fue elaborado por la Jefatura Educativa de la región 25, que abarca las ciudades de Tapalqué, Azul, Bolívar y Olavarría. Se aportan reflexiones del ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica; un video de Ángel Di Maria, jugador de la Selección Argentina de Fútbol Masculino, en que se sumó a la campaña en redes llamada #AlHaterNiCabida; un video del programa Zamba llamado ¿Qué es la democracia?; y un cuento llamado “La Guerra del Valle de los sueños”, entre otros materiales.

Imagen del escrito elaborado

Según señala se “invita a la comunidad educativa de todas las instituciones a realizar durante la semana del 5 al 15 de septiembre actividades de reflexión en el marco de los graves hechos sucedidos que afectan la vida en democracia, como lo es el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la nación. Estas actividades se enmarcan en la conmemoración el próximo 15 de septiembre del Día Internacional de la Democracia”.

“Los gravísimos hechos ocurridos no pueden pasar desapercibidos en la escuela. Se debe habilitar la reflexión, respetuosa en los límites que marcan las leyes educativas y los diseños curriculares”, indica el documento.

En ese sentido, señala que “democratizar significa ampliar derechos, políticos, sociales, civiles, económicos, entre otros. Pero también significa reconocer obligaciones respecto al cumplimiento de las normas, del sostén de las instituciones que garantizan esos derechos, pero por sobre todo, obligaciones con el 'otro'”.

Los objetivos del documento son los de “reflexionar sobre el valor de la democracia para nuestra sociedad”, e “indagar cómo la escuela escuela contribuye a la construcción de la democracia”. El propósito es “contribuir a la formación de los estudiantes como ciudadana/os que puedan participar activamente en el reconocimiento del medio social y su complejidad”.

Imagen del escrito elaborado

El escrito sugiere distintas orientaciones didácticas en base al nivel que se esté cursando. Así, en el nivel primario “se recomienda el trabajo desde el área de Ciencias Sociales”; en el nivel secundario la sugerencia es “trabajar con las materias de la línea de Ciudadanía como Construcción de ciudadanía, Salud y Adolescencia, Política y Ciudadanía y Trabajo y Ciudadanía”.

“No limitando la participación y el trabajo desde los espacios curriculares de las modalidades: Arte; Comunicación, Ciencias Sociales, Literatura y Teatro”. Asimismo en el nivel secundario “es esencial incorporar la participación del Centro de Estudiantes”.

Se propone un “pensamiento crítico” que “no debe habilitar ofensas ni estigmatizaciones ni la circulación sin regulación de opiniones que se escuchan en la calle sobre grupos étnicos, sociales, partidarios, sobre distintas orientaciones sexuales, etc”.

Además se propone otra mirada para abordar el hecho y que es el de “reflexionar sobre el lugar histórico de las mujeres en altos

mandos de poder. A pesar de todos los avances producidos al respecto, al día de la fecha menos del 20% de las mujeres del mundo ocupan altos mandos de decisión”.

El documento completo:

Pensar y Vivir La Democracia. Documento de Trabajo JR25 by BELEN on Scribd