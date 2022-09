Atentado a Cristina: los mensajes que respaldó Bullrich y desnudan qué piensa sobre el hecho

La presidenta del PRO siguió con lamentable accionar en referencia al intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, redobló la apuesta en referencia al intento de atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Ahora respaldó mensajes en los cuales ponían en duda la veracidad del hecho y sugerían que estaba todo armado.

Ayer, lejos de repudiar el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular del PRO optó por acusar al presidente Alberto Fernández de estar "jugando con fuego" y lo cuestionó por decretar un feriado "para movilizar militantes".

A través de su Twitter, la titular del Pro lanzó: "El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes".

Hoy se dedicó a respaldar tuits repudiables. Entre los Me Gusta de la dirigente en Twitter se lee: ""¿Feriado para qué?", duras críticas de la oposición contra el anuncio del presidente post ataque a Cristina. “Convierte un acto de violencia individual en una jugada política”, afirmó Patricia Bullrich".

Hay más: "Patricia Bullrich hizo explotar twitter. 32000 likes en 30 minutos. La única q tuvo ovarios y dijo lo q hay q decir. Los conoce bien. Grande pato. Todos con ella. Es nuestra salvación".

Asimismo, siguió con su reclamo por el feriado. Faveó Bullrich: "Repudio el desfachatado feriado nacional que decretó el presidente! Investiguen! Queremos la verdad! Basta de circo! Harta de los que se esfuerzan por hacer de la Argentina un país cada día más bananero y de los que se prestan también! #NoLesCreoNada #NoAdhieroAlFeriado".

Después le dio Like a comentarios salvajes como: "Es todo blablá, no les creas nada". Más: "Pato es CIRCO !!!! Y vos lo sabes!!! Siguió firmando autógrafos después “del atentado”", apoyó Bullrich.

"La inseguridad no se combate con un feriado nacional. Si entrenando a las fuerzas de seguridad, investigando lo ocurrido y castigando a los responsables. De esta salimos trabajando y estudiando no paralizando el país", le dio Like.