En el marco del paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), comenzaron las primeras protestas con bloqueos en los aeropuertos de Bariloche (Río Negro) y El Calafate (Santa Cruz) en reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años.

Además, el gremio de estatales se prepara para realizar una concentración frente al Aeroparque Jorge Newbery, a partir de las 11 en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero), para luego llevar a cabio una conferencia de prensa a las 12 desde el aeropuerto porteño.

La jornada de protesta se extenderá también a otros organismos estratégicos del Estado. Desde las 10 de la mañana se realizarán manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En este último organismo, la protesta estará dirigida contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.

Por qué hay paro nacional de ATE el 21 de abril

La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE realizada el 9 de abril, con la participación de los 24 secretarios generales provinciales. El gremio anticipó que las protestas se multiplicarán en los distintos organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos, entre otras modalidades.

ATE recordó que el período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, cerró con aumentos salariales acordados por el Gobierno nacional con la firma de UPCN que ya se ubican 5,4 puntos por debajo de la inflación, a la espera de conocer el índice de los últimos dos meses. De este modo, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el contexto social comienza a respaldar los reclamos del sector. “Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente.

Paro nacional de ATE 21 de abril: qué servicios se ven afectados

Paralelamente, durante la medida de fuerza solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

También se ven afectados numerosos servicios, entre ellos la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadas de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares.

Según se informó, únicamente se asegurarán vuelos sanitarios y de Estado, mientras que organismos como PAMI y ANSES atenderán exclusivamente emergencias.