Bullrich denunció a Aguiar por "amenazas": la respuesta del titular de ATE

Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara al Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, por supuestas amenazas públicas contra el orden constitucional en la previa al primer Paro Nacional contra la reforma laboral, el dirigente sindical respondió: “Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen”.

Bullrich anunció la denuncia a través de su cuenta de X (ex Twitter) por las declaraciones de Aguiar en referencia a la movilización que ATE realizará este miércoles a las 12 en la Secretaría de Trabajo. "Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches", posteó la ministra de Seguridad saliente.

Lo hizo citando un video en el que se lo ve a Aguiar afirmando que "es nuestro trabajo provocar la crisis de este Gobierno". "Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que tienen los trabajadores, ahora esta reforma laboral. Es salir a explicarla, salir a contradecir a muchos colegas de ustedes (periodistas) que dicen '¿cómo puede ser que ATE lance un paro sin que se conozcan las especificidades?'. ¿En serio alguien, después de 23 meses de gobierno de Milei, necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para joderlos a todos los trabajadores de la Argentina?", se explayó el sindicalista el viernes pasado en diálogo con Perfil.

La respuesta de Aguiar a Bullrich tras la denuncia en su contra

En este marco, tras la denuncia de Bullrich el dirigente respondió: “Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias del Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.

El sindicalista denunció que “el que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno" y describió: "El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”. Asimismo, resaltó que “es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones" y citó como ejemplo: "El presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”.

“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.