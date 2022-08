Massa descartó un shock devaluatorio: "Lo único que produce es pobreza"

El flamante ministro de Economía se refirió a la situación económica actual, el combate contra la inflación y el diálogo con el campo.

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, asumió esta tarde en su nuevo rol dentro del Poder Ejecutivo y tras el acto de jura, en el Museo Casa Bicentenario de la Casa Rosada, se acercó al microcine de la cartera que lidera para anunciar las nuevas medidas de su gestión en el marco de una crisis económica local y mundial. "Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos", manifestó firmemente.

En su primera conferencia de prensa como ministro, el ex titular de Diputados también se refirió a lo que ocurrirá con el campo y los conflictos a su alrededor. "Nosotros acordamos con el nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, una convocatoria al sector para ponernos a trabajar. Vuelvo a plantear lo mismo: no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo. Vamos a sentarnos a trabajar con el campo", anunció.

De todas maneras, Massa aclaró a los presentes: "Si hubiese habido una decisión vinculada a los derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. Entonces no empiecen con 'no negó ni confirmó'". Y sostuvo: "Vamos a tener una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, como lo es el campo".

Por otro lado, el ministro de Economía destacó: "La planificación macroeconómica es para corregir distorsiones. No se hacen ni en un día ni en dos. Se hacen en un plazo y con objetivos. También se hacen sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central". Además, contó que acordó un "mecanismo de incentivos" con el presidente y el vicepresidente del BCRA.

"Yo no tengo que dar explicaciones, tengo que dar respuestas. Y este equipo tiene la obligación de dar respuesta. No será en un día o en dos, no existe la magia ni las situaciones que se resuelven por un pase de magia. Aquellos que dicen que pueden hacerlo, mienten", lanzó. Luego, disparó contra Macri aunque sin nombrarlo: "Ya vimos, alguna vez, a alguien que dijo 'resuelvo en dos días' y se fue del Gobierno con 55 puntos de inflación".

Para cerrar, Massa sostuvo que para su equipo de trabajo "la inflación es uno de los temas centrales a combatir" y afirmó que junio y julio serán "los meses más dificultosos en materia inflacionaria". Y sentenció: "Entendemos el dolor y la incertidumbre que representa en las familias argentinas el impacto de que las cosas no tengan precio, tenemos que recorrer un sistema que nos permita darles estabilidad".