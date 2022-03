Qué dirigentes bonaerenses acompañaron a Alberto Fernández en el Congreso

El presidente de la Nación dio su discurso inaugural en el Congreso Nacional. El gobernador Axel Kicillof estuvo en primera fila. Intendentes y funcionarios que dijeron presente.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández dio su discurso inaugural en el Congreso Nacional y varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires lo siguieron desde los palcos del recinto. El discurso comenzó a las 12 del mediodía y finalizó cerca de las 14 horas.

Entre las figuras más representativas del Frente de Todos, el gobernador Axel Kicillof estuvo en primera fila, tal como lo había anunciado en su agenda oficial. También dijo presente su compañera de fórmula en 2019 y actual vicegobernadora, Verónica Magario.

Además estuvieron en uno de los palcos el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y su par de Quilmes, Mayra Mendoza. Vale remarcar que la jefa comunal de Quilmes forma parte de La Cámpora y del entorno más cercano de Máximo Kirchner, quien no estuvo en el Congreso.

El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares también compartió palco con los dirigentes mencionados. El legislador forma parte del grupo de dirigentes políticos que están bajo el ala del Jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde.

La diputada Nacional del Frente de Todos, y oriunda de La Plata, Victoria Tolosa Paz, fue una de las dirigentas que, a través de distintas agrupaciones, movilizó al Congreso en apoyo del Presidente.

También, desde las primeras horas de la mañana, las zonas aledañas se vistieron con las banderas de varios dirigentes, entre ellos, el ex intendente de Hurlingham, y actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; de Obras Públicas y ex jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis; y líderes territoriales del conurbano bonaerense como el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, o el de José C. Paz, Mario Ishii.

Finalizado el discurso, Victoria Tolosa Paz afirmó en C5N que "Alberto Fernández es un presidente que, no solamente lleva tranquilidad a los hogares, sino que también nos dijo cuál es el proyecto que tenemos que construir de cara a 2023".