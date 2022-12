¿Hay asueto mañana martes 20 de diciembre? Los detalles sobre el festejo de la Selección Argentina

El equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi confirmó cómo serán los festejos en nuestro país tras el histórico triunfo en Qatar. "Todo está por definirse", resaltaron a El Destape desde Presidencia sobre las medidas que se tomarán en las próximas horas.

La Selección Argentina anunció cuándo y cómo será la gran celebración con los hinchas en la Ciudad de Buenos Aires luego del campeonato obtenido en el Mundial de Qatar 2022. A las 12 horas del 20 de diciembre comenzará el recorrido del plantel nacional que le dio la tercera estrella de la Copa del Mundo a "La Albiceleste". ¿Habrá asueto este martes?

A través de los canales oficiales de las redes sociales, el equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi comunicaron que "el plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas".

Si bien todavía no trascendieron todos los detalles al respecto, es muy probable que los jugadores vayan arriba de un micro custodiado y con el camino despejado por las motos de la Policía para ir por las calles de diferentes lugares de la Capital Federal entre el lujoso predio que la AFA tiene en Ezeiza y el Obelisco.

Con Lionel Messi a la cabeza, los 26 jugadores, el cuerpo técnico y parte del staff de casi 70 personas de la delegación argentina que estuvieron unos 40 días en la Universidad de Qatar en la capital Doha serán ovacionados, aplaudidos y saludados por los fanáticos que los felicitarán por haber quebrado la interminable racha de 36 años sin títulos en los Mundiales.

Desde el Gobierno están definiendo por la tarde del lunes si habrá asueto o feriado para celebrar el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Los jugadores llegarán de Qatar este lunes por la noche (2 de la mañana hora argentina). "Todo está por definirse", respondieron a El Destape desde Presidencia. Mientras, ya se prepara el operativo entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consultado sobre si el Presidente les ofreció la Casa Rosada a los jugadores para festejar, confirmó ese dato. "El Presidente tuvo un gesto de esas características, pero no hemos hablado con nadie que nos devolviera todavía esa información, pero va a estar garantizado, porque lo tenemos preparado desde el día de ayer", señaló Fernández.

Asimismo, afirmó que el Gobierno tomará "los cuidados del caso" para que el plantel del seleccionado argentino pueda movilizarse "sin inconvenientes" al llegar al país. Y añadió: "Nosotros lo que vamos a hacer es llegar a hacer las cosas fáciles para que se puedan movilizar sin inconvenientes".

También queda por resolver si los jugadores además de recorrer la Copa por Buenos Aires ingresarán a la Casa Rosada para celebrar desde allí, cuestión que aún no está descartada. Como en 1986 y 1990, que se usó el balcón para celebrar el campeonato y el subcampeonato.

En principio, "La Scaloneta" iba a volver al aeropuerto internacional de Ezeiza el lunes 19 entre las 20 y las 22 después de la consagración, aunque el vuelo se retrasó y llegarán ya empezado el martes 20, en plena madrugada. Por lo tanto, decidieron descansar apenas arribados al país e iniciar recién alrededor de las 10 el viaje desde el predio hasta el Obelisco para vivir una de las jornadas más emotivas no solamente de sus carreras profesionales, sino de sus vidas en general.

Alberto Fernández celebró ayer el triunfo junto a su esposa, Fabiola Yañez y su pequeño hijo, Francisco. El Presidente respondió a cada saludo de cada líder de los países del mundo que lo felicitaron. "Siempre juntos, siempre unidos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO. No hay más palabras. GRACIAS Argentina. Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro", escribió en Twitter el mandatario.

El camino de la Selección Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022

Argentina 1-2 Arabia Saudita - Grupo C.

Argentina 2-0 México - Grupo C.

Argentina 2-0 Polonia - Grupo C.

Argentina 2-1 Australia - Octavos de final.

Argentina 2-2 (4-3) Países Bajos - Cuartos de final.

Argentina 3-0 Croacia - Semifinales.

Argentina 3-3 Francia (4-2) - Final.