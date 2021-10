Municipales de Dolores denuncian que los obligaron a ir al acto de Macri: "Nos mandó el jefe"

Entre las pocas personas que respaldan al jefe del PRO en el lugar se encuentran empleados municipales que fueron obligados a sostener pancartas de apoyo.

El expresidente Mauricio Macri enfrentó su indagatoria por la causa de espionaje a familiares del submarino ARA San Juan. Entre las pocas personas que respaldan al jefe del PRO en el lugar se encuentran empleados municipales que fueron obligados a sostener pancartas de apoyo por, según denuncian, orden del intendente de Dolores, Luis María Camilo Etchevarren.

Un móvil de Radio 10 consultó a un hombre que se encontraba fuera del juzgado de Dolores sosteniendo una pancarta en apoyo a Macri. "Nosotros trabajamos en el Municipio, estamos acá por lo que dice el jefe", afirmó el señor en cuestión. Por supuesto, Etchevarren es un dirigente de Juntos por el Cambio.

Escaso público para acompañar a Macri

Apenas decenas de personas se vieron en la plaza del centro de la ciudad bonaerense mientras Macri se presenta en el juzgado para declarar por la indagatoria en la causa del espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

"Sorprende el poco público que hay", afirmaron desde C5N donde mostraron que en la plaza había menos de 20 personas a minutos del acto de Macri y a una hora de la indagatoria.

Desde el drone se veía cómo los empleados municipales y la policía local hicieron un cordón de seguridad para escoltar a Macri al juzgado y al escenario evitando periodistas y vecinos.

Después de faltar a dos citaciones, el ex presidente decidió presentarse ante el juez Martín Bava a quien no dejó de criticar. En una entrevista difundida por el Twich PRO, dijo que el kirchnerismo lo metería preso "si pudiera", porque hay "casi como una obsesión muy difícil de entender" sobre su persona. Después de recaer en el discurso de la persecución, quiso analizar que hubo personas que no gustaron de su Gobierno "pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad" donde "nadie abusó del poder", lo que le da "mucha tranquilidad" porque "ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie".