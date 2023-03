Los proyectos de Ley que Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense en 2023

Durante el discurso inaugural de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, Kicillof manifestó la necesidad de tratar proyectos fundamentales para "avanzar en las transformaciones que la provincia necesita".

Allí mencionó una serie de proyectos de Ley que enviará a la Legislatura. "Vengo a solicitar el pronto tratamiento de proyectos de ley", dijo y mencionó la "Ley provincial de ética pública, la reforma integral de la policía, la ley de guardaparques, la declaración de ciudadana post mortem a Hebe de Bonafini, la ley de trasplante de órganos, y la de desarrollo y promoción de la industria audiovisual de la provincia", entre otros.

En tanto hizo especial mención al proyecto de "derogación" de la "Ley 15.008 de la Caja de Jubilaciones del personal del Banco Provincia" enviado por el Ejecutivo, y que busca “reparar una injusticia” porque la normativa "que se aplicó en el gobierno pasado generó un desastre". Kicillof mencionó la derogación de la reforma jubilatoria del Banco Provincia, que fue aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

"El proyecto de la ley BAPRO perdió estado parlamentario la semana pasada", afirmó y recordó que "cinco mil medidas cautelares fueron avaladas por la Justicia, hasta el Procurador (Julio Conte Grand) puesto por la gestión anterior dictaminó su 'inconstitucionalidad'".

La ley del BAPRO se trataba de un proyecto de ley que restituía el 82% móvil del régimen de jubilaciones del Banco Provincia y que el 28 de febrero pasado perdió estado parlamentario. El tratamiento de dicho proyecto se trabajó durante más de un año en conjunto con la oposición, pero, al momento de votarlo, Juntos por el Cambio no acompañó.

El 14 de noviembre pasado, Kicillof realizó una conferencia de prensa y denunció lo ocurrido: “Macri se metió en un zoom y pidió que esta ley no se vote”, dijo y agregó: “Que vaya a hacer de halcón a otro lado, no en la provincia de Buenos Aires”. El tema no volvió a tratarse en la Legislatura bonaerense.