Polémica en la boda de la Quebrada: son familiares de Martín Menem y están investigados en la causa ANDIS

La Justicia de Salta investiga el polémico casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, una zona protegida, luego que la autorización presentada para llevar adelante el evento, entre rocas y fauna, tendría una firma apócrifa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial. Con el correr de las horas, la investigación comenzó a enfocarse en los protagonistas del evento y en sus posibles vínculos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el circuito de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Destape se contactó con el equipo de trabajo de funcionario libertario quién expresó que no tenían información al respecto del vinculo familiar y la causa por coimas. Pero el evento fue protagonizado por Federico Maran y Nicole Pocoví, sobrina política de Martín Menem.

La joven novia es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, ex pareja y padre también del hijo de Zulema Menem. El hermano de Nicole, Alan Pocoví, aparece mencionado en una causa que se investiga por irregularidades en contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según informó Diagonales Web.

La ruta de la causa ANDIS

Según surge del expediente, se investiga su presunta participación en operaciones destinadas a canalizar recursos que habrían sido obtenidos de manera irregular dentro del organismo. La causa está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien analiza una serie de pruebas que incluyen registros documentales y comunicaciones.

En el marco de la investigación, también aparecen mencionados el lobbista Miguel Ángel Calvete y su pareja, Guadalupe Muñoz, cuyos registros escritos y mensajes forman parte del material incorporado al expediente. En estos documentos se describen presuntas operatorias vinculadas a distintos delitos, entre ellos asociación ilícita, estafa, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, parte de los fondos obtenidos de manera irregular en la ANDIS habrían sido derivados a terceros a través de distintas estructuras. En ese esquema, se investiga si Calvete realizó transferencias de dinero de manera reiterada a Alan Pocoví y al empresario Sergio Mastropietro. Según esta línea de investigación, dichos fondos habrían sido canalizados mediante operaciones financieras, incluyendo su conversión en criptomonedas y otras actividades económicas.

Asimismo, en la causa se menciona un documento denominado “Listado del Círculo ‘Tuco’”, que incluiría a numerosas personas presuntamente vinculadas a la operatoria investigada. En ese contexto, el nombre de Alan Pocoví aparece mencionado en distintos registros y comunicaciones incorporadas al expediente.

La investigación continúa en curso y busca determinar el alcance de las responsabilidades, así como la eventual existencia de conexiones entre los distintos actores mencionados. Por el momento, no se han establecido conclusiones definitivas y el análisis de la documentación reunida sigue siendo parte central del proceso judicial.

El escándalo ANDIS y Martín Menem

El 20 de agosto 2025 se filtraron audios del entonces director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas a droguerías en su organismo. Las grabaciones involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini. Y también menciona a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

En los audios, Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la Agencia”. Y menciona que Garbellini, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (es decir que recauda dinero y presuntamente se entrega a funcionarios superiores). Sin embargo, lo más llamativo que dice el ex titular es lo que dejaron asentado en la causa judicial:

“De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria ”.

”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”

Desde Casa Rosada admitieron que las grabaciones son reales y que la voz es la de Spagnuolo. Incluso, circula versión de que el funcionario habría sido grabado por un periodista en un off the récord. "Sería raro, pero puede ser, algunos funcionarios son medios verdes", apuntó una fuente a El Destape.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que "en caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal". En ese caso sostuvo que se trata de una operación "en un intento deliberado de desestabilización" de cara al proceso electoral del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", detalló el funcionario.