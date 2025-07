Arroyo Salgado admitió que las amenazas del Gordo Dan “son un delito” pero se justificó

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que procesó a Alesia Abaigar y Eva Mieri en la causa que las investiga por el escrache a la casa del diputado libertario José Luis Espert, admitió que las amenazas del Gordo Dan al Congreso de la Nación al que llamó a bombardear “son un delito”, pero se justificó por no actuar por oficio y dijo que no es su competencia territorial.

Arroyo Salgado ratificó el procesamiento de las militantes que escracharon al legislador de La Libertad Avanza y afirmó que se trató de “un delito contra el orden público, delito de amenazas agravadas por el anonimato, delito a la incitación al odio a causa de sus ideas políticas". "Es un concurso de delitos. Se demostró, en mi opinión, que nos encontramos frente a una organización transitoria que actuó de un modo que tiene con objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", agregó Arroyo Salgado en Urban Play.

"También consideré que con la colocación en su domicilio particular de ese pasacalles señalando el domicilio de Espert es un modo de alentar la persecución al odio", señaló la jueza federal y afirmó: “No relativizo las amenazas, las investigo. Hoy son un delito las amenazas, no hay que esperar que se concreten para investigarlas".

Ante esto, fue consultada si las amenazas de Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", de “bombardear” al Congreso de la Nación y admitió que “se trata de un delito” pero rápidamente justificó por qué no actuó de oficio como jueza federal y sostuvo que ella “es juez federal con competencia territorial en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre”.

La justificación de Arroyo Salgado

En este marco, se defendió y sostuvo que "no está parada políticamente" e insistió en defender a Espert de quien sostuvo que es víctima de acciones terroristas que quieren silenciar. “Marcar el domicilio de un legislador de un modo escenográfico. Guste o no el estilo de sus acciones políticos, fue votado", agregó. "Eso desencadena con una escalada de violencia. No estoy de acuerdo con ningún acto de violencia que pretenda silenciar. Repudio este tipo de actos y los que a mí me toca investigar recurro a la ley", cerró.