La amenaza de Alfredo Leuco: "Alberto, tenga cuidado con los golpes”

Alfredo Leuco volvió a dedicarle su editorial al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En tono amenazante, el conductor opositor intentó instalar la idea de que hay una interna en el Gobierno y durante todo el relato remarcó la siguiente afirmación: "Alberto, tenga cuidado con los golpes".

En principio, Leuco acusó a Fernández de haber violentado contra periodistas que van en contra de sus políticas. Nuevamente, hizo referencia al retuit del Presidente al video en el que Santiago Cafiero se defiende de las acusaciones de Diego Leuco ."Hay una larga lista de periodistas que usted agredió, maltrató o le faltó el respeto. Pero el mensaje de la trompada tiene mayor gravedad. ¿Es una amenaza? ¿Le está dando idea a los grupos de tareas del cristinismo? ¿Fomenta el camino de los golpes para resolver los debates políticos?", expresó el conductor en su editorial.

Luego, Leuco intentó generar miedo e indicó que el supuesto golpe del que tanto hablaba iba a venir por parte de Cristina Kichner: "Cuando no les sirvieron más a sus intereses, los destituyeron. Ese es el concepto de la lealtad que tuvo el matrimonio presidencial: use y tire".

"Si está preocupado por el cercenamiento de su poder y atribuciones, mire al costado, donde está Cristina", expresó el conductor y agregó: "Si teme que su investidura sea expropiada, recuerde lo que los Kirchner hicieron con Peralta, Acevedo y Sancho. Usan y tiran. Alberto, cuídese de los golpes. Nadie se imagina al Pro, el radicalismo o la Coalición Cívica en actitudes destituyentes. Ojalá no ocurra nunca pero si Cristina lo lleva al borde del precipicio, sepa que que todo el arco político y todos los periodistas democráticos vamos a salir a defender las instituciones. Aunque no lo hayan votado y no lo vayan a votar jamás".

Según Leuco, "su partido es experto en desestabilizaciones, paros seriales y salvajes, lapidaciones al congreso, cortes de ruta y amenazas". "Es usted el que pierde cuando retuitea un video con golpes a un periodista y cuando Cristina avanza sobre el poder absoluto y le va dejando a usted un lugar cada vez más chico", sostuvo y afirmó: "Le tienen rodeado el rancho, presidente".

Siguiendo con su estrategia de generar miedo y fomentar la idea de una supuesta "interna", afirmó que Cristina Kirchner traicionaría a Alberto Fernández: "Siempre recuerde que Cristina ni olvida ni perdona. Usted fue el que más atrocidades dijo de ella. En videos y audios esta la prueba: Cínica, delirante y sicópata es lo que usted le dijo. ¿Cree que Cristina lo borró de su cabeza o lo está utilizando y en su momento se tomará venganza? Le pregunto".

Por último, disparó contra los dichos de Miriam Lewin por su repudio hacia Baby Etechecopar: "¿Miriam Lewin es la que decide en este país que discurso debe escuchar o no la sociedad? ¿Ella decide que es anacrónico y que no? ¿Estamos todos locos? No sean ansiosos, muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero todavía no llegamos a Venezuela. En este país todavía hay democracia y cada uno escucha lo que tiene ganas. No hay ningún burócrata estatal que nos pueda decir que tenemos que escuchar o ver los argentinos?".

Su violento editorial finaliza con el siguiente párrafo: "Con todo respeto, Alberto, tenga cuidado con los golpes. Vigile a Cristina que viene con el zerrucho y en lugar de atacar a medio mundo, pruebe con gobernar. Pruebe con gobernar, que para eso lo eligieron".