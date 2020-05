Reapareció Alfonso Prat-Gay y criticó al Gobierno por hacerle caso a los médicos

El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay afirmó que la cuarentena para contener al coronavirus "destrozó la economía" y atacó al gobierno por las renegociaciones de la deuda que él y los otro funcionarios económicos de Mauricio Macri contrajeron: "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar".

Prat-Gay elogió a Suecia: "Tuvo 2500 muertos, que es un montón, pero no tuvieron 40 mil"

En diálogo con La Nación +, el ex responsable de la cartera de Hacienda y Finanzas afirmó: "Yo no tengo la información que seguramente tenía el Presidente, pero evidentemente no ha sido la Argentina el único país que ha tomado estas decisiones. Hay algunas excepciones como por ejemplo Suecia, que no hizo cuarentena y no tuvo 40 mil muertes. Tuvo 2500, que es un montón, pero no tuvieron 40 mil".

"El golpe fuerte a la economía no es el virus, no es una guerra que destruye valor. Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos", agregó.

"En economía si vos no planteás un horizonte temporal, la cosa no marcha", aseguró y acusó: "El Gobierno no se deja ayudar ni por los miembros del gabinete porque escucha solo la visión de los infectólogos ni por otros argentinos bien intencionados como la oposición, que hasta ahora ha demostrado vocación de acompañar y ayudar en un momento tan difícil".