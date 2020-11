Con el ánimo de trabajar sobre los límites de pobreza e indigencia, el Gobierno Nacional advirtió que existe un grupo desigual que no ha podido acceder a los beneficios que les otorga el Estado como la Asignación Universal por Hijo, el IFE, y demás. Esto dispara los números cargados de marginalidad que tiene el país. Por ese motivo, creó el Certificado de Preidentificación.

Cuando el área de Coordinación de Políticas Sociales, dirigido por Victoria Tolosa Paz, advirtió que había una gran porción de niños que no podía acceder a un beneficio estatal porque sus padres no poseían un D.N.I, comenzó a idear una manera de inclusión para las personas que no han tenido acceso a una identidad inmediata. Se trata de un certificado que se emite de manera rápida y que activa un sistema judicial y estatal para que una persona tenga acceso al D.N.I sin demora.

En su visita a San Juan, en el marco de las diferentes políticas presentadas para contener zonas vulnerables, con el fin de bajar los números de la pobreza y la indigencia, Tolosa Paz explicó que, desde ahora el Gobierno Nacional otorgará en todas las provincias argentinas este Certificado de Preidentificación, para que estas personas puedan acceder a los beneficios, acompañados del Renaper (Registro Nacional de las Personas). El ánimo está puesto en que la provincia de Sergio Uñac pueda trabajar con este certificado y de esa manera conseguir un registro único de personas sin identificación para salvar las necesidades de este sector.

"Con este certificado pasan a tener existencia"

“Cuando vamos a buscar a las personas, mujeres y hombres "NN", que no cuentan con un registro de identidad, detrás de ellos hay una población infantil que necesita soluciones”, señaló Tolosa Paz. La idea es que cualquier persona mayor de edad, incluso adultos mayores, que no hayan tramitado el documento, puedan acceder a un certificado inmediato para no perder los beneficios en el momento en el que los deben tramitar. Mientras tanto, la Justicia tiene la obligación de expedirse rápidamente en una sentencia de identificación, para lograr el paso final: el D.N.I.

“Con este certificado pasan a tener existencia, acceden al registro biométrico y fundamentalmente, no les impiden a sus hijos el pleno ejercicio de sus derechos”, señaló. Este proceso que se activó hace 15 días en Buenos Aires, ha tenido un gran efecto en varios puntos del país, ya que las consultas y los pedidos han superado las expectativas en el Gobierno Nacional.

Tolosa Paz ratificó sus dichos sobre Canasta Básica

En el marco de su visita a San Juan, Victoria Tolosa Paz fue consultada por este medio al respecto de sus declaraciones sobre los números que arroja en Argentina la Canasta Básica de Alimentos.

“La Canasta Básica en Argentina, de manera individual es de $6.288. Lo que pasa es que muchas veces el periodismo confunde la Canasta Básica Alimentaria con la Canasta Básica Total, que es la que mide pobreza. La Alimentaria mide indigencia”, explicó.

A esta ratificación, aclaró que “INDEC dice que un sujeto en Argentina para no ser indigente debe recibir un ingreso por encima de los $6.288. Lo cierto es que un adulto mayor en el país para no ser pobre, debe tener un ingreso mayor a los $15.000. Esta es la diferencia de lo que estaba exponiendo”, aclaró. Para culminar con su apreciación, indicó que la diferencia radica en que la canasta básica total mide alimentos, vestimentas, servicios, que llegan al límite de la pobreza.

“Argentina tiene notablemente 40.9 de pobreza y 10.5 de indigencia. Esas dos líneas enormes son las que tenemos que derribar en términos de erradicar esas profundas desigualdades”, añadió.

San Juan, primera en el Plan AccionAr

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, visitó la provincia de San Juan con múltiples objetivos, entre ellos, lograr el abordaje multidisciplinario en municipios y departamentos con áreas vulnerables.

Para que esto se concrete, la provincia de Sergio Uñac se adhirió al Programa AccionAr y se convirtió en el primer distrito en el país. Este trabajo se enmarca en el Plan Argentina contra el Hambre, uno de los pilares que presentó Alberto Fernández, junto a los objetivos de su gestión.