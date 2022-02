No todo es FMI: Alberto retoma las recorridas por la provincia de Buenos Aires

Absorbido durante las primeras semanas del años por las negociaciones con el FMI, el Presidente retoma la agenda de la post pandemia. Estuvo en Tecnópolis donde planteó "dar vuelta la página a la agenda de la penuria" y el jueves recorrerá el Partido de la Costa junto al gobernador Kicillof para celebrar la temporada turística récord que posibilitó el PreViaje.

La agenda de reuniones y negociaciones extenuantes que requiere el acuerdo con el Fondo Monetario vino absorbiendo la actividad del Gobierno desde el inicio del año, giras presidenciales incluidas. Alberto Fernández buscará retomar en los próximos días la agenda de gestión y las recorridas por la provincia de Buenos Aires. Este jueves estará en el Partido de la Costa junto al gobernador Axel Kicillof, intendentes y legisladores provinciales para resaltar la temporada turística récord y celebrar la recuperación de un sector de la economía que había descendido al subsuelo con la pandemia, en la onda de la agenda post covid.

Ya en el acto del miércoles en Tecnópolis para anunciar la construcción de 100 escuelas técnicas planteó una hoja de ruta de salida. “El 2 de marzo demos vuelta la página de la penuria, empecemos otra vida porque tenemos mucho por delante”, sostuvo Fernández. Puso un énfasis especial para indicar que “nuestra principal preocupación hoy sigue siendo que todos volvamos al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar y que los chicos vuelvan a estudiar”. El Gobierno entiende que pagó un alto costo por la falta de clases presenciales por las medidas de cuidado durante los meses más duros de contagios y apunta a cambiar el clima social. Por algo es uno de los rubros en los que busca sacar rédito que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se adelantó a anunciar el fin de los protocolos sanitarios en la Capital.

El Presidente vuelve a sus visitas al territorio bonaerense para mostrarse junto al renacido sector turístico, alimentado en gran medida por el boom generado por el programa PreViaje. Es la mejor temporada en una década en la provincia de Buenos Aires y el destino más elegido fue justamente el Partido de la Costa, que mostró una ocupación del 95% en enero y del 93% en la primera quincena de febrero. Esto significó un 15% más de turistas que antes de la pandemia, con un 25% más de empleados contratados. Con estos números en la mano, Fernández recorrerá Mar de Ajó donde visitará una playa deportiva y se reunirá con empresarios hoteleros. Además de Kicillof, estarán el intendente Cristian Cardozo y su antecesor y actual vicejefe de gabinete bonaerense Pablo de Jesús, a quienes ya había recibido en la Casa Rosada a mediados de enero. De Jesús quedó posicionado como uno de los principales referentes del Frente de Todos en la Quinta Sección Electoral. Después de ser intendente, resultó electo legislador provincial, banca que dejó luego de que Martín Insaurralde lo convocara para sumarse al gabinete provincial. Los otros intendentes frentetodistas de la costa son Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.

Será la primera recorrida del Presidente de este año con la agenda de la reactivación. En anteriores ocasiones se había anticipado que haría actos para resaltar el éxito del PreViaje, pero luego quedaron postergados en las urgencias del momento. No estaba definido si a partir de ahora retomaría su rutina de alternar visitas por el interior y la Provincia, como hizo el año pasado, que fue un año electoral. La semana pasada, en una entrevista radial, si bien -como es obvio- todavía no quiso anticipar si será candidato a la reelección, Fernández reiteró su idea de habilitar una gran PASO dentro del Frente de Todos donde compitan quienes lo deseen.

"Tenemos que cumplir un par de compromisos con la gente. Uno es el de estar unidos, no podemos estar divididos. Podemos tener diferencias, pero no podemos pensar en rupturas. Nunca. Lo segundo es que dejemos hablar a nuestra gente. Que las candidaturas del futuro las resuelva la ciudadanía, que no se resuelvan en una mesa. Aún cuando yo mismo sé que fui beneficiado en esa mesa con mi candidatura. El que quiera ser candidato, incluyéndome, que vaya a una PASO y que elija el pueblo", sostuvo en una entrevista con Radio 10. Es decir, no se excluyó pero confirmó que, aunque sea el presidente en ejercicio, está dispuesto a competir en primarias con cualquier otro candidato que surja dentro de la coalición oficialista, un antídoto contra las fracturas.