El mensaje de Alberto Fernández en medio de la interna: “Nadie es dueño del Gobierno"

Durante su visita a La Pampa, el Presidente contestó los dichos del dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, quien esta mañana en declaraciones radiales aseguró que el gobierno era del sector kirchnerista del Frente de Todos. Resaltó que los electores "votaron a Alberto y Cristina".

El presidente Alberto Fernández rechazó este martes las críticas del dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque. “Yo no soy el dueño del gobierno, nadie lo es. Es del pueblo”, afirmó durante el discurso que brindó en una visita a La Pampa por una reunión del Gabinete federal. "Así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, el agua no es propiedad de nadie", sumó además Fernández en otro paralelismo con tinte político al hablar del acueducto que conectará el Río Santa Rosa con General Pico.

Más adelante en su discurso, el Presidente volvió sobre la misma idea, al lanzar: "Tengan certeza todos ustedes que el Gobierno de la Nación argentina, que es el Gobierno de ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que todas las provincias puedan desarrollarse".

De esta forma, el mandatario se refirió indirectamente a los dichos de Larroque, quien esta mañana en declaraciones radiales aseguró que "el Gobierno es nuestro", en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos.

"Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", agregó el Presidente en otro tramo de su alocución, que brindó junto a varios integrantes del Gabinete nacional y al gobernador local, Sergio Ziliotto.

En ese marco, Fernández defendió su gestión al señalar: "Trabajé cada día como presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente, y quedan muchos por cumplir, pero muchos los hemos cumplido". "Estamos en el camino correcto" porque "la economía crece y el empleo crece", agregó al respecto.

La crítica de Larroque a Guzmán y Alberto Fernández

Este martes, en declaraciones a radio Urbana Play, el "Cuervo" Larroque volvió a criticar al jefe de Estado y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, tal como hizo en varias ocasiones durante las últimas semanas.

"Los que están construyendo la derrota (en 2023) son Guzmán, Kulfas y Moroni", dijo el dirigente de La Cámpora.

Luego, se refirió directamente al Presidente al agregar que "el que fuerza la ruptura con operaciones de desgaste permanentemente sobre la figura de Cristina y el sector que ella representa es Alberto".

En ese contexto, dijo que "el Gobierno es nuestro", en referencia al sector kirchnerista, y añadió que los electores "votaron a Alberto y a Cristina. Alberto no se va a llevar el Gobierno".

La visita de Alberto Fernández a La Pampa por el Gabinete federal

Antes de la reunión del Gabinete federal, Fernández recorrió este mediodía en General Pico las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca. Luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur.

El jefe de Estado firmó convenios que implican una inversión de más de 21 mil millones de pesos en total por parte del Gobierno nacional.

Tanto en la reunión de Gabinete federal como en su recorrida previa, el Presidente estuvo acompañado Ziliotto, por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta así como por por la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.