Alberto: "Quiero ser el presidente que una a los argentinos"

El presidente Alberto Fernández encabezó la firma de un convenio para la provisión de radares 3D en la ciudad de Bariloche en Río Negro y abogó por la unidad de los argentinos "más allá de las banderías políticas". Junto a él estuvo la gobernadora rionegrina, Arabela Carrera, y el intendente local, Gustavo Gennuso, con quienes recorrió las instalaciones del radar RPA-240, que está en las afueras de la estación aérea.

Posteriormente, acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de Estado encabezó en la sede de Invap en Bariloche el acto de firma de un convenio para reactivar la fabricación de radares de nueva generación (RPA 200), que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica).



"Nada quiero más en el mundo que ser el Presidente que una a los argentinos, pero que los una así, no declamando que queremos seguridad y olvidando el plan de radarización: quiero unir una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas en darle seguridad a los argentinos y no desatienda los radares porque eso es seguridad para todos", enfatizó el jefe de Estado.





La firma del convenio implica en una primera etapa la fabricación de cinco nuevas unidades del Radar Primario Argentino 200 (RPA 200), con una inversión de 9.200 millones de pesos, destinadas a Rio Grande (Tierra del Fuego), Posadas (Misiones) y Resistencia, Charata y Taco Pozo (Chaco).



"Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y los que la pensamos para todos, y no digo que seamos solo los peronistas los que piensen un país para todos", aseveró Fernández Por otra parte, Carreras declaró huésped de honor de Río Negro al Presidente a través de un decreto provincial que le fue entregado al Presidente.



"Nosotros apostamos a que el Invap sea inmenso, enorme, y capaz de desarrollar la ciencia y la tecnología que necesitamos, porque no se trata de comprar un radar, sino lo que trata sostenerlo y mantenerlo en funcionamiento", consideró el mandatario.



Asimismo, destacó “la maravilla que fue (el hecho) de que nunca dejó de ser el Invap una política de Estado y pasaron los presidentes y gobernadores, y siguió subsistiendo con diferentes velocidades".



"Siempre creímos en la capacidad científica argentina y estamos convencidos que el mundo del futuro es del conocimiento y del desarrollo tecnológico: eso es ser soberanos, ya que los ricos en el presente no son los que tienen petróleo o gas, sino los que tienen tecnología para sacarlo, ahí está el futuro de la Argentina", concluyó.