El presidente Alberto Fernández llegó después del mediodía de este martes a la provincia de Tucumán para llevar adelante una agenda que incluye la vista a una planta de una empresa algodonera y un encuentro con industriales y representantes de sindicatos.



El mandatario fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, junto a quienes se dirigirá hacia la fábrica algodonera TN&Platex ubicada en la localidad de Las Piedritas.



Con posterioridad, el Presidente se reunirá con representantes de las uniones industriales del NEA y del NOA y con dirigentes sindicales en un encuentro que se desarrollará en la localidad de San Javier, en las afueras de la capital provincial.

El mandatario viajó acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá, y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.



También forman parte de la comitiva los secretarios Generales de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el director del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Alberto se reúne el miércoles con la Mesa de Enlace

Después de sus declaraciones sobre las retenciones, Alberto Fernández recibirá el miércoles 10 en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. La reunión se dará en Casa Rosada y fueron convocados los dirigentes de las organizaciones más preponderantes del campo.

La reunión con los integrantes de estas asociaciones del campo está prevista para las 15:30. La convocatoria alcanzó a los de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

En una entrevista publicada el domingo, el mandatario remarcó que él "necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden hacer es trasladar a los argentinos los precios internacionales". Además, agregó: "Ellos no producen en dólares". Ante esta situación, sostuvo que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta".