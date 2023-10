Alberto Fernández le agradeció a China su ayuda cuando el FMI "nos puso en jaque"

El presidente participó del Tercer Foro de la Franja y la Ruta en Beijing. Defendió la alianza con China, antes de reunirse cara a cara con Xi y a la espera del encuentro de Pesce con su par chino. El segundo tramo del swap de yuanes y futuras inversiones en la agenda.

Frente al presidente de China, Xi Jinping, Alberto Fernández defendió este miércoles su alianza con Beijing, su decisión de ingresar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el principal proyecto internacional de la potencia asiática, y le agradeció especialmente a su anfitrión por "socorrer financieramente cuando la presión del Fondo Monetario Internacional nos puso en jaque".

Fernández participó del Tercer Foro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Beijing, una cumbre internacional con la que su par chino hizo un despliegue de fuerza e influencia global a 10 años del lanzamiento de su proyecto insignia en materia de política exterior. Más tarde, el mandatario tiene planeado una bilateral con Xi y crece la expectativa por la posibilidad de firmar la activación del segundo tramo del swap de yuanes, luego que el titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, se encuentre con su par chino en un encuentro a puertas cerradas.

El discurso de Alberto

En la primera parte del foro, Xi y seis de los mandatarios invitados tuvieron unos minutos para dar discursos. Alberto no solo utilizó su tiempo para destacar la importancia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y las razones para adherir oficialmente el año pasado, sino que principalmente destacó la cooperación y la ayuda que China dio a Argentina en los últimos años, especialmente en medio de la tensa negociación con el Fondo.

"China ha sido para Argentina un socio clave en los últimos años. Pero también fue un hermano que nos acompañó en la pandemia, que nos socorrió financieramente cuando la presión del Fondo Monetario Internacional nos puso en jaque y que invierte en nuestro país generando trabajo para argentinos y argentinas", sostuvo y luego agregó: "Los últimos años han sido particularmente difíciles para la humanidad toda y para Argentina en particular. La pandemia y la guerra han conmovido la economía global y dificultado el normal relacionamiento entre las naciones. La reducción del comercio mundial da cuenta de este proceso".

El presidente tampoco le esquivó al transfondo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la creciente polarización global entre Estados Unidos y China. "En un momento en el que las hegemonías se diluyen, las regiones crujen y el multilateralismo busca afianzarse, el planteo de la Franja y la Ruta constituye una prometedora iniciativa de cooperación global nacida de la idea de la 'contribución conjunta'. Para nosotros, respetuosos del multilateralismo, la iniciativa se nos presenta como un mecanismo de relacionamiento entre países que no compite con las estructuras regionales existentes, sino que se alinea con ellas y aprovecha sus fortalezas", planteó.

Poco después, el secretario general de la ONU, António Guterres, se refirió también al actual sistema de financiamiento internacional, pero sin mencionar al FMI. "Es tiempo de hacer que la arquitectura financiera global sea realmente global y acorde a las necesidades actuales" porque, aseguró, "los países no deben quedan atrapados en deudas impagables". "En los contextos dramáticos que atraviesan algunos países en desarrollo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta es clave", agregó.

Una jornada con una reivindicación: invertir en infraestructura para garantizar desarrollo

A lo largo del miércoles, Xi, Alberto y el resto de los líderes internacionales invitados no solo reivindicaron la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sino el concepto detrás de ella. Como sintetizó Guterres, "sin infraestructura no puede haber desarrollo y sin inversión hay países que no pueden tener la infraestructura que tanto necesitan". El titular de la ONU fue el único dirigente en referirse a la escalada de violencia entre Israel y Hamas, y advirtió sobre la actual ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza: "Ningún argumento puede justificar el castigo colectivo sobre el pueblo palestino."

Al inaugurar el encuentro internacional, Xi presentó un mensaje en el que evitó referirse a la creciente conflictividad y competencia con Estados Unidos, pero, fiel a su estilo más indirecto, defendió la idea de una "cooperación win win", en las que todos los países pueden ganar, en vez de competir en un formato de suma cero. Esta es la idea con la que hace 10 años impulsa la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como una propuesta de integración que no compite con otros bloques comerciales o políticos. Sin embargo, cuanto más crece esta política internacional china, más queda al desnudo la rivalidad con Washington.

"En los últimos 10 años, la cooperación internacional de la Franja y la Ruta despegó, creció rápido y produjo resultados prometedores. La cooperación se extendió desde el continente de Eurasia hasta África y América Latina, y a más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales que han firmados acuerdos de cooperación", destacó Xi, quien anunció ocho nuevos objetivos y que el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones-Importaciones de China establecerán oportunidades de inversión para alcanzarlos por un total de casi 49.000 millones de dólares. Además, inyectará cerca de 11.000 millones de dólares al Fondo de la Ruta de la Seda.

Cuando le tocó subir al florido escenario y dar su discurso, Putin, un dirigente que no suele esquivarle al tono combativo y que en breve asumirá la presidencia pro témpore de los Brics, copió el tono y mensaje medidos de su par chino. "Rusia y China, como la mayoría de los países del mundo, comparten el deseo de una cooperación igualitaria y que genere beneficios mutuos para poder alcanzar un progreso económico y un bienestar social sustentable y de largo plazo, al mismo tiempo que se respeta la diversidad de civilizaciones y el derecho de cada Estado de tener su propio modelo de desarrollo", sostuvo y agregó que la Iniciativa de la Franja y la Ruta es "muy ambiciosa" y "su éxito compete a todos los países".

Más tarde, tomó el escenario el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien asumió la voz de África para destacar la cada vez más importante cooperación comercial, financiera y política con China. Como Argentina, este país africano fue uno de los seis invitados en la cumbre de los Brics de agosto pasado para sumarse al bloque de potencias regionales a partir del próximo 1 de enero.

Una última reunión con una empresa china

La comitiva argentina intercaló en su última día en China una reunión más con una empresa local que ya tiene varios proyectos importantes en el país y que prepara nuevos. En medio de la agenda política, el presidente y su delegación se encontraron con directivos de China Gezhouba Energy, la compañía que está construyendo la Central Hidroeléctrica Néstor Kirchner-Carlos Cepernic en Santa Cruz y una planta depuradora en Laferrere, que se espera beneficie a más de 150.000 personas en La Matanza.

En la reunión, calificada como "cordial" por fuentes argentinas, no solo discutieron el avance de las obras, sino también los proyectos que están en carpeta como parte del listado de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que ahora debe comenzar a negociarse de manera técnica. Se trata de nueve proyectos que incluyen plantas depuradoras, parques eólicos, acueductos y rutas en todo el país.