Biró contra Macri por Aerolíneas Argentinas: "Está atrás de administrar subsidios para sus amigos"

El titular de la Asociación de Piolos de Líneas Aéreas tildó a Macri de "bruto" y dijo que nunca tendrá "sentido de pertenencia con los trabajadores". Además le dejó un mensaje al Frente de Todos.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, criticó las declaraciones de Mauricio Macri sobre Aerolíneas Argentinas. El ex mandario y líder de Juntos por el Cambio anunció que ,en caso de volver al poder de la Argentina, cerrará la aerolínea de bandera para no financiarla con el dinero del Estado. "Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces que no exista más", afirmó Macri. Frente a esto, Biró lo cruzó: "Está atrás de administrar los subsidios para sus amigos, es un bruto".

En diálogo con El Destape Radio, el sindicalista aseveró: "Omite intencionalmente que Aerolíneas Argentinas le devuelve al Estado nacional de forma directa, a través de aportes impositivos, mucho más de lo que el Estado aporta en ella. Y después genera un desarrollo económico estratégico por ingresos directos e indirectos, derivados y catalíticos, con un impacto económico territorial positivo en los aeropuertos y en las zonas donde hay conectividad aérea". Y agregó: "Por cada dólar que el Estado argentino está poniendo en la línea aérea de bandera, Aerolíneas le devuelve cuatro. Si este año o el año pasado pusieron 700 millones para que la aerolínea funcione, tendrías que estar valuando entre 2 mil y 3 mil millones de dólares de recuperación, de beneficio, por parte del Estado argentino producto de toda la actividad que se genera".

Por otra parte, en defensa de Aerolíneas Argentinas, Biró sostuvo: "El turismo, las exportaciones, los traslados de órganos, la conectividad, las vacunas... Todo eso está afuera de este análisis económico. La función social de Aerolíneas Argentinas está aparte, la función estratégica que nos permitió cuando todo el mundo no tenía capacidad de ir a buscar vacunas, disponer de una aerolínea que esté al servicio del Estado para cuando aparecieran los acuerdos, está aparte". Y apuntó: "Macri nunca va a pertenecer a un núcleo de trabajadores. En Aerolíneas Argentinas, los aeronáuticos somos familia, tenemos un profundo sentido de pertenencia con esos 71 años de historia que él nunca va a poder entender ni sentir. Eso permitió que se salve, a través de las decisiones que se tomaron en la historia para tratar de lastimarla".

Con respecto al accionar de Macri y su gestión de cuatro años, el titular de APLA disparó: "Está acostumbrado a que él agarra el Correo y no paga. Este pibe es un bruto que nos llevó a la pobreza, nos endeudó, hizo un daño tremendo. Anticipamos que nos iban a dejar sin laburo con la liberación de los cielos, lo hicieron y quedamos sin laburo. Fijate el daño que hizo en Aerolíneas: la flota la bajaron de 14 aviones a 10, cerraron rutas para tratar de matarla". Y sostuvo: "Está atrás de administrar los subsidios para sus amigos. Habla del colectivo que no es estatal, es uno de los transportes más subsidiados. No está en contra del Estado, quiere manejar los subsidios para dárselos a sus amigos que después tienen las concesiones y no lo devuelven, no pagan, tenés que hacerles años y años de juicios".

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, Biró mostró su preocupación por la posibilidad de que la derecha retorne al gobierno de la Nación. "La derecha va a volver a gobernar a la Argentina si el Frente de Todos no se ordena rápidamente y no da muestras de responsabilidad porque, por más discusión interna y genuina, estamos siendo funcionales a que vuelva la derecha". Y enumeró: "Dicen que van a cambiar el marco normativo, que van a afectar a las jubilaciones, que van a cambiar las leyes laborales, que van a vaciar el patrimonio de los argentinos afanándose de nuevo a Aerolíneas y nadie dice nada... Estamos esperando que el gobierno marque un rumbo para sacar al 40% que está por debajo de la línea de la pobreza".

Tras recorrer la situación actual donde pasó por el macrismo y el vaciamiento, la pandemia del COVID-19 y la invasión a Ucrania, admite que "hay un contexto" pero que no es convalidado si "vos estás discutiendo a través de los medios". Mientras que se preguntó: "Con quién vamos a defender el patrimonio de los argentinos si la coalición de Gobierno que nos prometió que iba a cambiar todo lo que Macri hizo mal, sigue paveando. Necesitamos señales claras del FdT, de Alberto, para evitar el regreso de la derecha". Y sentenció: "La pelea a Macri, el segundo tiempo, tiene a la Embajada Americana atrás. No es Macri, es el Macri que pongan, el que venga va a venir a decir estas cosas. Lo que quieren hacer es darle el mercado y nuestras riquezas, o las que nos quedan, para hacer sus negocios. Es hora de que haya un proyecto nacional, vamos al frente a sacar este país adelante, creo que hay tiempo para evitar esto".

