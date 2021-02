El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, aseguró que el anuncio sobre el cierre de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se difundió en junio de 2019, respondió, al menos en parte, a que el gobierno de Mauricio Macri necesitaba mostrar un logro previo a las elecciones de Argentina.

Según publicó el semanario uruguayo Búsqueda, Bustillo señaló que aquel anuncio respondió a las necesidades electorales de la administración de Macri, quien por entonces transitaba el tramo final del mandato 2015-2019 y se encontraba en plena campaña. El funcionario oriental hizo estas declaraciones durante su presencia en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay, donde recibió preguntas de los legisladores.

Además, según informó el mencionado medio uruguayo, Bustillo informó a los legisladores que las negociaciones por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no están cerradas, a pesar de lo que se planteó en junio de 2019.

Según El Observador, que informó que Bustillo, al asistir a la Cámara de Diputados, afirmó que el gobierno de Luis Lacalle Pou no tiene expectativas de concretar "a corto plazo" el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El diputado opositor Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular-Frente Amplio), por caso, le preguntó al canciller uruguayo a qué se refería con la expresión de que el acuerdo (Mercosur-UE) no estaba cerrado: el diplomático contestó que quedaban temas abiertos, como el etanol, y dijo que no veía posible que la asociación para eliminar aranceles y restricciones entre ambos bloques se concrete en 2021.

"El acuerdo no está cerrado, está acordado el cuerpo central del mismo, pero quedan cuatro o cinco temas muy importantes", señaló el canciller uruguayo en un contacto con periodistas, según El Observador.

Las declaraciones de Bustillo marcaron un fuerte contraste con el anuncio público que realizó el excanciller argentino Jorge Faurie el 28 de junio de 2019, cuando a través de WhatsApp de audio le informó a Macri, entonces a cargo del Ejecutivo, con una frase que sonaba cargada de emoción: "Presidente, lo felicito, en su presidencia se logró. Veinte años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur".

La transmisión de aquel mensaje, que se completó con una llamada internacional a Macri porque Faurie en ese momento se encontraba en Bruselas, tuvo una amplia difusión en los medios.