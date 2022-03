Sectores cercanos al Frente de Todos movilizaron al Congreso contra el acuerdo del FMI

Organizaciones sociales se movilizan este miércoles al Congreso de la Nación en rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La CTA Autónoma, los partidos políticos Unidad Popular y Soberanxs, la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones sociales se movilizan este miércoles al Congreso de la Nación en rechazo al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La marcha fue convocada por un espacio en el que están la CTA Autónoma, que conduce el dirigente de los trabajadores estatales ATE Hugo “Cachorro” Godoy (ATE) y los partidos Unidad Popular y Soberanxs.

Se sumó a ellos la Corriente Clasista y Combativa liderada por su referente histórico Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos. También la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se moviliza; la organización de productores de la agricultura familiar participa del gobierno desde que administra el Mercado Central.

Otros funcionarios y legisladores que convocaron a la movilización, que tiene la consigna “Las deudas se pagan, las estafas no”, son Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, y la diputada nacional Fernanda Vallejo, que integra el espacio SoberanXs. Y hay ex integrantes de los gobiernos kichneristas como la ex embajadora y referente sindical Alicia Castro y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

“Esta deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, que no sabemos en qué se gastó, fue otorgada por el FMI para condicionar a la Argentina, como evidentemente está pasando. Tenemos un país con un 50% de pobreza, con una altísima desocupación y con una situación social y política muy compleja. El gobierno tiene que hacer foco en qué pasó con el otorgamiento del crédito a Macri, antes de decidir una refinanciación que nos va a condicionar toda una década”, señaló sobre los motivos de la decisión de marchar Agustín Suárez, de la UTT.

Las organizaciones de este espacio debatieron el jueves pasado sobre las medidas a tomar ante el acuerdo con el FMI, y están pensando en darle continuidad a la protesta con otras medidas, como “llevar el caso del endeudamiento ilegítimo con el FMI ante la Corte Internacional de Justicia” o presentar un amparo colectivo “para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del acuerdo realizado con el FMI en el año 2018”.

Hoy, en el inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja para el análisis del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el titular de dicha comisión, Carlos Heller, anunció este miércoles que se realizaron “pequeñas modificaciones” al texto original.

"La inclusión de dos fe de erratas por modificaciones o errores que habían sido señalados por el diputado nacional Ricardo López Murphy el día de la reunión con le ministro de economía, Martín Guzmán, donde se reemplazaron los anexos IF2022 por los del Poder Ejecutivo 002 y 003 que son las fe de erratas que ya fueron repartidos a los diputados”, comunicó Heller.

"Son pequeñísimas correcciones en los textos por algunas diferencias en las traducciones por la importancia del tema y la exactitud que implica, para así evitar complicaciones posteriores”, señaló el presidente de la comisión de Presupuesto.