El Gobierno creará una agencia de evaluación de medicamentos e intervenciones médicas

Luego de que se conociera por declaraciones de Luis Caputo que Argentina recibirá 20 mil millones de dólares que el FMI, se abrió la incógnita respecto a lo que sucederá con el cepo al dólar. En conferencia de prensa, el vocero dijo que "no depende solo del acuerdo" y que "el FMI no nos obliga a devaluar, el programa es nuestro y el Fondo se acopla". En otro orden, Adorni anunció la creación del organismo que funcionará en el Ministerio de Salud, en medio de un acuerdo con la CGT.

El funcionario fue consultado sobre el levantamiento del cepo y lo negó rotundamente y justificó: "No depende solo del acuerdo con el FMI, depende de algunas otras variables, depende del sistema del mercado, no depende de nosotros". En este orden, afirmó que "los US$20 mil millones van a ser de libre disponibilidad, van a sanear el balance del BCRA" y que "el FMI no nos obliga a devaluar, el programa es nuestro y el Fondo se acopla".

En esa línea, aclaró que el Gobierno no tiene un plazo definido para quitar el cepo. "Eso no lo manejamos nosotros porque efectivamente depende de decisiones en el mercado, así que no es imposible. Nadie nunca te va a poder precisar cuándo se levanta el cepo, yo tampoco", afirmó el vocero.

Acuerdo con el FMI

El portavoz de Javier Milei criticó a la dos veces presidenta, Cristina Kirchner, quien tuiteó contra el Gobierno y le respondió sobre por qué es un acuerdo "distinto": "Lo que hacía el Fondo siempre es pedir un ajuste y financiar la transición, pero acá no hay ajuste por hacer porque el ajuste ya se hizo, por eso nos queda seguir defendiendo el balance del BCRA y recapitalizarlo", apuntó. Y sostuvo que "con el nivel de reservas brutas que va a quedar el BCRA, vas a tener los pesos absolutamente respaldados".

En este marco, el portavoz cruzó las críticas de sectores opositores y rechazó que el organismo internacional imponga una devaluación. "Hay un sector opositor, yo les llamo los 'tira piedras', no porque tiren piedras, sino porque permanentemente están cercenando o intentando desgastar al Gobierno. De hecho, se aprovecharon de la confidencialidad del acuerdo con el Fondo para empezar a brindar información falsa, como que el Fondo nos obligaba a devaluar, cosa que no existe", aseguró.

"Estos días hemos escuchado delirios, como que pactamos una devaluación del 30%... es imposible que se hayan conocido los detalles porque el acuerdo es confidencial", aseguró y cerró: "No nos preocupa la volatilidad en el mercado -luego de que el dólar blue superara los $1300- porque estamos haciendo las cosas bien".

Adorni confirmó la creación de una agencia de evaluación de medicamentos e intervenciones médicas

En otro orden, Adorni anunció la creación del organismo que funcionará en el Ministerio de Salud y será el encargo de habilitar o no el ingreso de nuevos fármacos, dispositivos o tests diagnósticos previo al registro ante la Anmat. El Destape había adelantado que el ministro de Salud, Mario Lugones, accedió a discutir con la central obrera la creación de una agencia revisora de servicios médicos destinada a poner un freno a las cautelares judiciales que favorecen a los pacientes del sistema.

“El presidente Milei va a firmar en las próximas horas el decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits)”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa, este mediodía, en la Casa Rosada.

El funcionario detalló que el organismo “va a garantizar que solo se incorporen al sistema aquellas tecnologías sanitarias, sean medicamentos como tratamientos, que cuenten con la debida eficacia científica y beneficios clínicos comprobados para evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos o que no les generen beneficios para su salud, lo que venía ocurriendo en la Argentina”.

Según adelantó este medio, la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (Agnet) es un proyecto que lleva años de discusión en gestiones de todo signo político y que apunta a conformar un estamento de expertos e integrantes de todos los subsistemas de salud (estatales, privados, de la seguridad social). Esa instancia se proyecta como revisora de la eventual inclusión de novedades en el menú prestacional, en general a raíz de sentencias de la Justicia. Esas inclusiones pueden ser desde drogas muy costosas o tratamientos experimentales hasta marcas puntuales de elementos utilizados en medicina con valores superiores a los previstos en la cartilla de cada efector.

Ese compromiso asumido por Lugones en negociaciones discretas con la "mesa chica" de la CGT colaboró para predisponer mejor a la central obrera en su vínculo con la administración de Javier Milei y alejar el fantasma de una eventual medida de fuerza de alcance nacional. La propia conducción de la central confirmó el tenor de esa negociación y sus referentes dijeron que también se discute una redefinición del Programa Médico Obligatorio (PMO, el "piso" de servicios que debe ofrecer cualquier cobertura) tendiente, también, a abaratar costos.

La Agnet había cobrado fuerza como iniciativa ya a comienzos de la gestión de Mauricio Macri como parte también de una negociación más amplia que incluía, al igual que ahora, la discusión sobre aspectos de una reforma laboral. Con la diferencia que aquella administración nunca llegó a cristalizar una flexibilización por la vía legislativa mientras que la gestión de Milei ya logró que el Congreso aprobara una modificación de la normativa laboral y sólo resta la reglamentación de aspectos clave como el artículo que pena los bloqueos a empresas con el despido directo.

La conformación de esa agencia estuvo desde entonces al tope de las demandas de la CGT en todas sus negociaciones gubernamentales. Para atenuar el impacto en la opinión pública de un organismo pensado para limitar el acceso a prestaciones médicas, sus impulsores suelen aclarar que de constituirse, el carácter de sus dictámenes será consultivo y no obligatorio. Para los responsables financieros de obras sociales y prepagas, sin embargo, su mera conformación permitirá mitigar un costo de impacto impredecible por el avance tecnológico y la propensión, alegan, de los jueces a conceder amparos a pacientes del sistema de salud.