Di Tullio: "El poder no pelea con buenos modales, siempre te contestan con el bolsillo"

La senadora del Frente de Todos habló sobre los dichos del presidente Alberto Fernández en El Destape Radio y sobre crisis política en el Frente de Todos.

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio opinó sobre los dichos del presidente Alberto Fernández y dejó en claro: "El poder no pelea con buenos modales". Hoy el mandatario afirmó en diálogo con El Destape Radio: "No soy moderado".

Fernández le contestó así a una carta publicada ayer y firmada por intelectuales cercanos al Instituto Patria donde lo acusaban de "moderado". Durante la entrevista con Roberto Navarro, expresó: "La épica de las derrotas es la revolución? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default? No era un moderado, era un revolucionario pero perjudicaba a 45 millones de argentinos".

Di Tullio, en Radio Con Vos, se hizo eco de esas palabras y le respondió: "El poder no pelea con buenos modales. Y por más que el Presidente sea fiel a su estilo, en la historia de la Argentina, cada vez que hubo buenos modales, siempre te contestan con el bolsillo", expresó. "Hay que empezar a cumplir con lo que le prometimos al electorado en campaña en 2019. "No sobra nadie. Si alguien cree que sobra alguien, está equivocado. Es cierto lo que dice el Presidente: presidente hay uno solo. Tiene que enderezar el barco", siguió la senadora.

En ese sentido, focalizó en la campaña del FdT en 2019 y expresó: "Ahora que hay una urgencia absoluta, lo que le prometimos al electorado en la campaña de 2019. Esta realidad que es tan difícil después de 4 años de macrismo y de mega endeudamiento (que es fraudulenta y gravosa), y que es tan difícil a nivel global, requiere de la voluntad del peronismo".

Sobre el duelo de cartas llevado adelante por grupos de intelectuales referenciados con distintas líneas internas del Frente de Todos, dijo: "La verdad es que no tengo nada para decir sobre el contenido de esas dos cartas porque no las he leído. No me parece que se pueda dar una pelea en ese plano".

Para Di Tullio "no hay posibilidad de que la gente espere" y que considera "urgente" resolver "los problemas de los argentinos y las argentinas". Y agregó: "Salgo a hablar porque me parece que el silencio es dejarle a esos medios, con posición dominante, la interpretación de la realidad".

Por último, cerró con un mensaje sobre la interna en el oficialismo: "Obviamente que el Presidente es el que conduce el Estado y que puede tomar decisiones sin que los demás estemos de acuerdo, eso es así. El tema es poder discutir y hay una ausencia de eso hace muchos meses".