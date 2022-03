Aníbal Fernández aseguró que Alberto Fernández "logró el mejor acuerdo" con el FMI

Asimismo, el ministro de Seguridad de Nación cuestionó a los dirigentes del Frente de Todos que aún se oponen al entendimiento con la entidad financiera.

El ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, salió a apoyar a Alberto Fernández por haber cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “El Presidente logró el mejor acuerdo que se pueda sacar", afirmó en el inciio de una semana clave en la que la Cámara de Diputados votará el memorándum por la deuda que tomó Macri.

Asimismo, cuestionó a los dirigentes del Frente de Todos que aún se oponen al entendimiento con la entidad financiera. “No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos...”, sostuvo el funcionario en Rosca and Roll (FM Nacional Rock). “El Presidente logró el mejor acuerdo que se pueda sacar. Hay que acompañar al presidente que consiguió el mejor acuerdo con las herramientas que tenía”, aseguró el funcionario.

Sobre esto, Aníbal Fernández siguió: “Se puede discutir y debatir con el Presidente y con quien sea por un tiempo necesario hasta que un día se dice ‘punto, hasta acá llegamos’. Ahora hay que tomar las decisiones de fondo”. Y cerró con respecto al tema: “Las decisiones las toma el Presidente. Hay que acompañar al Presidente en los mejores términos posibles. No le encuentro la vuelta a quienes no están con el Presidente en este momento”.

Por último, Aníbal Fernández criticó a la oposición y anticipó que "no le preocupa" que abandonen el recinto. “Los que trajeron la guita y se la llevaron son estos tipos, nosotros no tenemos nada que ver. Los que se la chorearon fueron ellos”, afirmó y concluyó: “No me preocupa que el PRO se vaya del recinto, le hacen un favor a la Argentina. El manejo del quorum es una forma de hacer política pero no hay que olvidarse que ellos son los autores de esta situación”.

El fin de semana, Eduardo "Wado" de Pedro demostró explícitamente su apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a días de su debate en el Congreso Nacional para su votación.

El ministro de Interior consideró que se trata de un acuerdo que "evita una catástrofe económica en lo inmediato en Argentina" y fue muy crítico de la "irresponsabilidad" de la gestión de Mauricio Macri al contraer la deuda.

En una entrevista con el diario El País en medio de su gira por España, Wado de Pedro explicó que la deuda "fueron más de 44.000 millones de dólares, y 9 de cada 10 se utilizaron para financiar la fuga de capitales".

"Nada de ese dinero se usó para construir la infraestructura necesaria o fortalecer el sistema de salud, o el científico. Es una cifra similar a que va a recibir España para digitalizar toda su economía y hacer la transición energética, unos 47.000 millones. En Argentina se usó para fugar capitales. No hay un ladrillo, una computadora, un parque eólico nuevo", aseguró.