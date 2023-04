Con Massa en EEUU, Alberto le mandó un mensaje al FMI: "No podemos dejar que nos asfixien"

Horas antes, desde Beijing, el presidente Lula había dicho que el FMI "asfixia" a países como Argentina. Cuestionó las condiciones que impone con sus préstamos. "Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más", aseguró Alberto.

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que "no va a renunciar" a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas, sostuvo que su Gobierno tiene "responsabilidad fiscal" pero advirtió que el Fondo Monetario Internacional no debe "asfixiar" al país cuando se atraviesa la peor sequía desde 1929. Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en Estados Unidos para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

"No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener", dijo el Presidente al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país en el Centro Cultural Kirchner.

Luego, Fernández dijo haber hablado con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y le agradeció por decir públicamente que "el Fondo no puede asfixiar a la Argentina". Esta mañana, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó al FMI: "No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países", aseguró el mandatario al celebrar la asunción de la ex presidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.

"Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más", le agradeció Fernández en el acto en el CCK. Luego aclaró que su Gobierno "tiene responsabilidad fiscal", no tiene "ninguna voluntad de seguir con el déficit" y que tampoco "interesa estar emitiendo dinero a lo loco".

"Pero hemos padecido la peor sequía desde 1929. Nos ha privado de entre 17 mil y 20 mil millones que, al no entrar en Argentina, no nos permite acumular reservas, nos complica la compra de insumos en las importaciones y nos complica fiscalmente, porque hay 10 mil, 12 mil, 15 mil millones que dejan de circular y de pagar impuestos. ¿Qué vamos a hacer? vamos a ser ingeniosos como nuestros científicos", explicó.

Las palabras del Presidente se conocieron mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, participa este jueves en Washington de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Este jueves, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció el fuerte impacto de la sequía y habló de las circunstancias “muy difíciles” que enfrenta Argentina. Habló en conferencia de prensa durante las Reuniones de Primavera que celebra en estos días el organismo en conjunto con el Banco Mundial. “En la segunda mitad del año pasado, las autoridades argentinas se esforzaron por llevar a cabo una gestión prudente y cumplir los objetivos del programa y, como saben, el 31 de marzo nuestra junta ejecutiva completó la cuarta revisión del programa debido a lo que el país ha hecho”, dijo Georgieva.

“También sabemos que Argentina se ha visto afectada por una grave sequía que ha socavado los resultados de la economía y ha perjudicado considerablemente a la población del país. Esto ha complicado la labor de los responsables políticos”, dijo la economista búlgara.

“Hemos examinado las implicaciones de este shock, lo hemos acomodado parcialmente en la modificación del objetivo de acumulación neta de reservas internacionales, pero reconocemos que tenemos el compromiso del Gobierno de continuar afinando las políticas a la luz de las condiciones en las que se encuentran y seguiremos de cerca qué tan exitosos son. Siempre se trata de la aplicación y seguirá tratándose de la aplicación en estas circunstancias tan difíciles”, agregó.