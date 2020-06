Estalló el escándalo: denunciaron a un ex intendente macrista por abuso sexual Se trata de Julián Gil, ex jefe comunal en San Juan. Lo vinculó a la denuncia por le mismo delito que pesa sobre otro ex funcionario suyo.

Hace 2 horas | 07.47 Por María Eugenia Vega Zalazar (San Juan) El polémico exintendente de la ciudad de Caucete, en San Juan, Julián Gil, fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 17 años, hermana de su supuesta amante e hija de un exfuncionario suyo, que también está preso por un presunto abuso contra otra de sus hijas: Daniel Olivares. Precisamente, Gil acusa a esta persona de haber encarado una venganza en su contra tras acusarlo de estar involucrado de la maniobra que lo dejó preso. EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA Sin embargo, Gil ya tiene un antecedente que lo deja en la mira de la Justicia. Fue acusado por su excuñado, de violencia doméstica contra su exesposa, el año pasado. A esta acusación, Gil también señaló como una “movida política en su contra”. El polémico intendente fue noticia más de una vez por sus modos “particulares” de gestión y por posibles irregularidades, que hicieron indignar a su pueblo. Cuando asumió en 2016, su primera medida fue nombrar en su gabinete a gran parte de su familia en el municipio. Su esposa, su hijo y su hermano recibieron un sueldo por ser parte de la comuna y se armó terrible escándalo. Su respuesta a los reclamos fue que “necesitaba gente de confianza a su lado”. Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE MÁS INFO Conmoción en San Juan Ex funcionario macrista, acusado por su hija de abuso Por María Eugenia Vega Zalazar Por esa serie de medidas comenzó a “despilfarrar” el dinero de las arcas municipales, lo que provocó un déficit fiscal que perjudicó el funcionamiento de los servicios y varias obras quedaron frenadas. Además de esto, salieron a la luz una serie de presuntas irregularidades y desvíos de fondos de las arcas de Caucete, que involucraron a un club deportivo, entre otros temas. Gil se fue dejando un municipio “desmantelado”, según denunció la actual intendenta, la peronista Romina Rosas. Con ella también se metió tomándose una foto de la hermana de Rosas, quien tiene problemas psiquiátricos, y utilizándola para hacer campaña propia. El seguidor de Mauricio Macri ahora se ve involucrado en una causa penal por presunto delito contra la integridad sexual contra una joven de 17 años, quien sería hermana de su amante. Ante esta situación, eligió una vez más no llamarse a silencio y salió a defenderse en algunos medios sanjuaninos a quienes les manifestó que todo se trata de una mentira articulada por su exfuncionario, el presunto abusador, a quien acusó de querer vengarse de él. Esto es porque se supone que Olivares lo señala de haber pergeñado la denuncia en su contra, pese a que la Justicia sostuvo esa acusación por los elementos recabados. Sin embargo, Gil se jacta de ser justo y de no haber hecho nada en contra de la menor, de negar la vinculación amorosa con la otra hija de Olivares, y de ser parte de una maraña de engaños políticos, para deshonrarlo. En medio de la polémica y con una investigación judicial en curso, que se inició por la denuncia de la madre de la menor en el Centro ANIVI, le mandó un mensaje público a su víctima: Le pido que tenga dignidad y que no se deje manipular por su padre. “Que no mienta, porque la verdad se va a saber”, le advirtió, mientras la fiscal de la causa, Claudia Salica, solicitaba una medida de protección para la chica. TWITTER

