El senador del Frente de Todos por la provincia de Salta, Sergio Leavy se expresó a favor de la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante la sesión de este martes en la Cámara de Senadores. Recordemos que hace dos años, cuando el proyecto fue presentado y rechazado por la Cámara Alta, había votado en contra. En esta oportunidad, se encontraba entre los indecisos y terminó definiéndose a último momento cuando parecía que se abstendría en la votación.

En el inicio de su discurso, el legislador de la provincia del Norte dejó en claro: "Personalmente odio al aborto. Ningún legislador quiere al aborto, pero existe. Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano, le ponen el alma y la vida para ser mamás. Hay otras que, contra viento y marea, deciden no ser madres. No seguir con los embarazos e interrumpirlos". Allí fue cuando apuntó al rol del Estado, tanto nacional como provincial: "Ahí creo que debe participar el Estado, de ser parte de resolver esa situación".

Además, Leavy recordó la votación por el aborto durante el 2018: "Participé, era una ley completamente diferente, ahora está mejorado. Me gustaría que no estemos hablando de pañuelos verdes o celestes, que cambiemos para siempre. Pero me di cuenta que esto no se trata de mí. No tiene que ver con mi formación o mi creencia, compete a muchas mujeres". Y agregó que la segunda ley a tratarse, será clave para que ambas funcionen a la perfección: "La ley de los Mil Días es una ley anti-aborto por donde la mires. El Estado brinda la posibilidad, el recurso y un acompañamiento a esas mujeres con problemas económicos. Eso también es muy importante y se va a votar por unanimidad".

Haciendo una comparación con varios países europeos que ya aprobaron la ley, el senador del FdT expresó: "Hay muchos hospitales y centros de salud que no reparten profilácticos. No se trabaja la prevención. En España y en Italia se aprobó esta ley hace 35 años. Si pusieron este problema sobre la mesa, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no tratamos de discutirlo?". Y sumó: "Hoy tenemos que poner blanco sobre negro. Si le vamos a dar un sistema de salud a esa mujer que ha decidido abortar o si vamos a dejarla hacerlo en un baño. Va a perder la vida o parte de su maternidad".

Por último, Leavy habló del cambio en su pensamiento: "He intentado comprender a las mujeres que deciden abortar. Y en ese proceso me he dado cuenta que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal y seguro a esas mujeres. Deben hacerlo sin morir en el intento. No se trata de estar a favor del aborto, sino a favor de la vida de las mujeres". Y sentenció: "Por eso, si mi voto ayuda a salvar que una mujer, en esta práctica clandestina, no pierda la vida, voto a favor de esta ley".

El discurso completo: