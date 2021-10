Tolosa Paz por el 17 de octubre: "Estaremos en la plaza"

La candidata afirmó que todavía queda tiempo para la campaña y adelantó que buscarán mostrar las medidas del gobierno.

La candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que buscarán mostrar las obras de la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del presidente, Alberto Fernández. La funcionaria adelantó que irá a la Plaza de Mayo el domingo 17 de octubre.

"No queremos tener dos años con una oposición que no da quórum y que no se sienta a dialogar en el Congreso", afirmó Tolosa Paz, quien explicó que buscarán un buen resultado electoral para intentar revertir las elecciones PASO.

"Necesitamos darle un dinamismo más que importante a la gestión", opinó la candidata que recordó que la Argentina atravesó una pandemia que complicó los niveles de empleo.

En una entrevista en El Destape Radio, la postulante participará del coloquio de IDEA. "Vamos a contar qué estamos haciendo. Podremos exponer cuál es el modelo de país que estamos impulsando"

Tolosa Paz adelantó que participará de dos actos por el 17 de octubre: el primero en Berisso junto al gabinete bonaerense y el segundo en la Plaza de Mayo. "Por supuesto que estaremos. Vamos a estar en la ciudad de Berisso tempranito donde arrancó el 17 de octubre. Festejaré el día de la madre y después iremos a celebrar el 17 de octubre", señaló.

La preocupación de la inflación

Tolosa Paz indicó que una de las preocupaciones del gobierno es la suba de precios y el aumento de la canasta básica. La candidata explicó que de nada sirve subir salarios si al mismo tiempo sube la inflación.

"Venimos con este problema desde hace tiempo. La llegada de Roberto Feletti y el congelamiento de precios buscan detener esto que nos preocupa, porque es la canaleta por donde se van los ingresos. De nada sirve aumentar salarios si la inflación nos corre el umbral", indicó.

"Tenemos que detener el crecimiento de la canasta básica general, pero específicamente tenemos que detener la suba de la canasta de alimentos", agregó.

Los memes por el viento y la tierra

Tolosa Paz fue sorprendida por una corriente de viento y de tierra que llegó a tapar completamente su imagen en las transmisiones de la televisión. "El acto recién estaba empezando y se levantó viento. No lo íbamos a suspender, había que seguir. Sentí el viento, pero no me imaginé que me iba a tapar completamente", dijo.

La candidata encabezaba un acto de inauguración del tramo II de la autopista Presidente Perón, que une a Ezeiza con La Matanza. "Mis hijos se mataban de risa y me mandaban memes.