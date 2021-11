La concejala de Salta acusada de manejar borracha dijo que no renunciará

Soledad Gramajo, quien fue filmada alcoholizada manejando un vehículo, dijo: “El video es viejísimo”. Denunció una operación en su contra.

María Soledad Gramajo Salomón, concejala electa en los comicios legislativos por la lista del frente Unidos por Salta en la capital provincial, afirmó que no renunciará a su banca tras la difusión de un video de ella manejando y en estado de ebriedad. Además, denunció una operación en su contra.

En la grabación se la puede ver sentada arriba de un hombre, con el cual comparte la conducción del vehículo, y en aparente estado de ebriedad. Gramajo afirmó que el video es viejo, grabado cuando ella no ocupaba cargos públicos, y que la difusión de las imágenes responde a una operación política para que forzarla a no asumir su banca. “Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, declaró en diálogo con Antonio Laje en América.

Gramajo aseguró que no tiene previsto renunciar y les pidió disculpas a la sociedad, a su hijo a y a su madre. “Soy un ser humano simple y por eso pido disculpas; no saben el daño que están causando en este momento”, agregó.

Todo ocurrió durante un encuentro entre amigos del que participó Gramajo, quien además se desempeñó como jueza del Tribunal Administrativo de Faltas. Según trascendió, en un momento de la noche se quedaron sin alcohol y la concejala electa, acompañada por un reducido grupo de gente, salió en busca de más bebidas.

La concejala saltaña María Soledad Gramajo Salomón.

El video corresponde al momento en el que empiezan a circular con el auto hasta que llegan a un comercio para comprar bebidas. Durante todo el trayecto Gramajo manipuló la caja de cambios y el volante, compartiendo la conducción con el hombre.

La concejala electa integró la lista que impulsó el gobernador Gustavo Sáez y el escándalo generó un fuerte malestar, al punto que se analizaba un pedido público de renuncia. Sin embargo, hoy aseguró que no piensa dimitir. “Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así”, se la escucha decir a una de las pasajeras del vehículo, mientras filma la secuencia. “Sole, ¿qué hacés? Meté el cambio”, le indica luego a la concejala. “Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol, dale”, le remarcan también a Gramajo, dejando en claro el objetivo de su recorrida nocturna.

De profesión abogada, tras su renuncia Gramajo se dedicó a la campaña política. Con el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, ocupó el segundo lugar de la lista de candidatos a concejales del frente Unidos por Salta. Con el 5,71% de los votos que obtuvo, fue elegida para ocupar un cargo en el Concejo Deliberante de la capital provincial.