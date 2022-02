El líder “insumiso” en el segundo turno de las presidenciales de Francia

Jean-Luc Mélenchon con su “Unión popular” aparece cada semana como la única alternativa posible para representar a los votantes progresistas y de izquierda.

Según la última encuesta de Ifop para Paris Match y Sud Radio, del martes 15 de febrero, con un 11,5% de intenciones de voto, sólo Jean-Luc Mélenchon, que se encuentra en plena dinámica, puede afirmar que se mantiene en contacto con el trío de extrema derecha y derecha conservadora: Marine Le Pen (17,5%), Eric Zemmour (15%) y Valérie Pécresse (14,5%). Es la primera vez que el umbral para participar en la segunda vuelta es tan bajo desde los inicios de la Va. República (1958).

Los otros candidatos de izquierda: Anne Hidalgo (2%), Christiane Taubira (3%), Fabien Roussel (3%) y Yannick Jadot (4,5%) no están seguros de pasar del 5% de los votos emitidos, porcentaje que permite el reembolso de los gastos de campaña.

La ex candidata presidencial del PS en 2007, Segolène Royal, sostuvo ayer miércoles 16 en la televisión que “hoy es evidente que el voto útil de la izquierda es el voto Mélenchon. Es el que está haciendo la mejor campaña, [...] el que está estructurado, un hombre culto, tiene la experiencia de una campaña presidencial y sabe aguantar los golpes, es el más sólido". Comentaristas políticos dicen lo mismo. Hasta el presidente del MEDEF (sindicato patronal) le dijo en un debate televisivo: “Usted está preparado para gobernar, sino no estaría aquí debatiendo...si gana, Francia no va a ser un caos como dicen algunos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los actos de campaña de Jean-Luc Mélenchon son masivos, sus discursos brillantes y pedagógicos, sostenidos por su programa que ya se vendió a 150 000 ejemplares. En él, La Francia Insumisa desarrolla un vasto análisis de la sociedad neo-liberal y propone medidas precisas y profundas, muchas de ellas radicales que han sido plebiscitadas por el 80% de la población en un estudio realizado el año pasado. La encuesta de Harris Interractive revela que 8 de cada 10 franceses están a favor de aumentar el salario mínimo a 1.400 euros netos al mes, 7 de cada 10 franceses están a favor de bajar los impuestos a los que ganan menos de 4.000 euros al mes, 7 de cada 10 franceses están a favor de que los residentes en el extranjero paguen la diferencia entre lo que pagan de impuestos in situ y lo que habrían pagado si se hubieran quedado en Francia, el 86% de los franceses está a favor de que Google, Amazon, Facebook y Apple paguen más impuestos de los que pagan actualmente, el 83% de los franceses está a favor de que cada jubilado reciba al menos una pensión igual al salario mínimo, etc.

Respecto de la ecología, también los franceses aprueban las medidas propuestas: El 83% de los franceses está de acuerdo en prohibir tomar más materia prima de la que la Tierra es capaz de reponer en un año, la famosa "regla verde" que Jean-Luc Mélenchon plantea desde hace más de 10 años como demuestra su libro del mismo hombre publicado en 2012, el 74% de los franceses está a favor del objetivo del 100% de energías renovables en 2050, el 87% de los franceses está a favor de un plan nacional de renovación de edificios para luchar contra la pobreza energética, de un plan de creación de 300.000 empleos en la agricultura (86%) y de 300.000 empleos en el sector marítimo (83%), y casi 9 de cada 10 franceses (89%) están a favor de un plan de deslocalización en Francia de productos esenciales para la vida cotidiana. El estudio demuestra el apoyo masivo a la planificación de la bifurcación ecológica propuesta por La Francia Insumisa.

En cuanto a la ruptura democrática y el paso a la 6ª República, también casi dos tercios de los franceses están a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución para Francia, la famosa "Constituyente" que Jean-Luc Mélenchon promueve desde hace años y que está en marcha en Chile.

Si bien se trata de una encuesta, varios de esos temas son retomados por algunos candidatos de la socialdemocracia y por el candidato ecologista pero sin la coherencia ni

la profundidad con la que esta desplegada por Jean-Luc Mélenchon. Por esa razón él mismo propone a los otros candidatos de izquierda que lo ayuden a llegar a la segunda vuelta contra Macron. Si esto sucediera, Mélenchon propone sentarse con todos los candidatos de izquierda para elaborar un plan unitario para gobernar en caso de ganarle a Macron el 24 de abril y llegar a la Presidencia. Unión que a la vez sería benéfica para ganar las elecciones legislativas previstas el 12 y el 19 de junio.

Durante meses la agenda política fue copada por la temática habitual de la extrema derecha de Marine Le Pen y Eric Zemmour desarrollando discursos racistas, securitarios y retrógrados proclamando la necesidad de una Francia “blanca y sin inmigrantes”.

La candidata del partido de Chirac y Sarkozy retoma parte de ese discurso tratando de evitar la sangría de sus votantes hacia la extrema derecha o hacia Macron (25% de intenciones de voto), quien aun no se declaró oficialmente.

La dinámica de Jean-Luc Mélenchon, con un gran apoyo de sus militantes y simpatizantes busca convencer a los que se abstuvieron masivamente en las anteriores elecciones. Si logra convencer a un millón de abstencionistas, según proclama, existe entonces una posibilidad real de que llegue al balotaje. De lograrlo, ese solo hecho provocaría un sismo político y despertaría de la letargia a muchos franceses resignados a una alternativa derecha/extrema-derecha.

Quedan menos de sesenta días para que la “Unión popular” de Jean-Luc Mélenchon el domingo 10 de abril transforme una posibilidad en realidad.