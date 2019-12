Víctor Hugo Morales, explosivo contra Clarín y La Nación: "son el infierno de este país"

Es con Dady, el clásico de los domingos a las 21 horas, sorprendió una vez más por su invitado de lujo: el periodista y conductor Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo dialogó con Dady Brieva acerca de medios, política, macrismo, kirchnerismo y ética periodística, en uno de los encuentros más destacados del ciclo. La charla comenzó con un Dady picante: "¿pensás que Magnetto es el enemigo?", preguntó, esperando la inminente sentencia demoledora del invitado. “Héctor Magnetto es el enemigo del pueblo. Los dueños de los grandes medios son atroces, enemigos de la gente: le mienten, la engañan conscientemente para ganar dinero. Es una vergüenza. Son el principal partido político del país. Macri es una humilde consecuencia de Magnetto. Está por debajo de los títeres, es nada. Es un servil”. Y agregó, con visible enojo: “Magnetto acumula poder. Lo último que le dieron fue un proyecto del hijo de Lavagna, Marcos, y de Bossio, que determinó que Clarín y La Nación no tengan que poner precio fijo y público al papel de papel prensa. Esto es una forma opresiva de tratar a los otros medios, que no se pueden sostener”.

“Las mentiras con el tiempo se derrumban. No obstante, lo Magnetto de la vida, como lo Mitre de la vida, siempre sigue”, sentenció Víctor Hugo Morales, abriendo una puerta para criticar el funcionamiento de los medios monopólicos. Al respecto opinó: “Clarín y La Nación son el infierno de este país, porque han hecho mucho daño. Preguntale a cualquier preso político, o a los jueces. ¿Le tienen miedo a Macri? Es una anécdota al lado de Clarín”.

Luego de un arranque explosivo, la entrevista se torno más personal y abordó ejes claves en la trayectoria de Víctor Hugo como sus principios éticos en la profesión: “la lucha que vos tengas por la honestidad intelectual es lo que marca cuanto tiempo podés estar creyendo una información errónea. Una vez critiqué duramente a Néstor Kirchner en la radio, por una compra de 2 millones de dólares que, no eran para atesorar y era totalmente legal. Los compró para una operación legal y eso se pudo comprobar. Y yo estaba en la radio diciendo cualquier cosa. El segundo día me llama Kirchner, era 2010, y me dice: mire Víctor Hugo, todo lo que está diciendo no es así, pero se lo quiero demostrar. Mi secretario le llevara a la radio todos los papeles pertinentes que lo verifican. Después, le pedí disculpas en vivo, a la audiencia y a Kirchner. Luego me puse a pensar que duro que sería que te bombardeen así, de todos los medios, con datos falsos. Me sentí muy mal".

A la profunda declaración del conductor de La Mañana, en la AM 750, siguió una pregunta de Brieva acerca de cuán importante es verificar los datos. Preciso, Víctor Hugo aportó: “hemos sostenido la confianza de la gente que creía en la política y necesitaba de información para fundamentar esa confianza. No basta con querer a Cristina, aunque algunos digan que es una chorra. Es tarea nuestra dar las pruebas de que Cristina no es ninguna chorra y que eso fue un invento. Es necesario que el periodista transmita la verdad: yo también creí que Cristina Kirchner era chorra y las pruebas investigadas me demostraron lo contrario. El año pasado dije que ponía las manos en el fuego por ella”.

La charla cerró con un tópico clave para el éxito del nuevo Presidente de la Argentina, y Víctor Hugo Morales fue muy claro en su posición. Sin olvidarse del 40% de votantes opositores,, brindó una reflexión útil para medir el poder político. “La construcción del poder político es muy importante: Néstor Kirchner empezó mucho más abajo que Alberto Fernández, que tiene un mejor campo de acción. El 60% le permitió a Kirchner luchar contra las corporaciones; eso tiene que lograr Alberto. Cuando vos amplías derechos del trabajador creas poder político”, cerró.