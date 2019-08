Urgente: La gente se está llevando la plata de los bancos, en una semana ya salieron 70 mil millones de pesos

Tras las PASO, los ahorristas retiraron $ 70.000 millones de los bancos en tan solo cinco días. Esto fue adicional a la salida de depósitos en moneda extranjera por casi U$S 2.000 millones que practicaron en las mismas jornadas, mientras el tipo de cambio se disparó hasta los $ 57, con picos que tocaron los $ 65.

La semana post PASO vivió una situación cambiaria más que delicada, con una aceleración de la fuga de capitales. Esto empujó a una mega devaluación en cuestión de horas, que se estabilizó recién después de que el candidato Alberto Fernández aclaró que $ 60 era una cotización “razonable” para la divisa estadounidense y que el Banco Central obligara a las entidades a desprenderse de activos dolarizados.

El sector privado extrajo $ 69.168 millones netos entre el viernes 9 de agosto y el 16, de acuerdo a las cifras que maneja el BCRA que preside Guido Sandleris. De esta manera, los depósitos se redujeron 3% a $ 2.355.340 millones.

Las más golpeadas fueron las tenencias en las cajas de ahorro, que descendieron $ 64.555 millones. Los individuos y compañías retiraron también $ 15.212 millones de plazos fijos no ajustables por la inflación y $ 999 millones indexados por UVA o CER. En contraste, los activos en cuentas corrientes se incrementaron $ 18.004 millones, lo que muestra necesidad de liquidez. Sin embargo, esta alza no compensó todas las reducciones que sufrieron los bancos comerciales.

Se registró un descenso constante en la totalidad de las cuentas bancarias, pero el grueso salió el lunes, con un movimiento de $ 32.165 millones. Ese mismo día, el tipo de cambio escaló 23%.

A la par de esto, los privados extrajeron U$S 1.944 millones en los idénticos cinco días. Los dólares en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos disminuyeron desde los U$S 32.501 millones a los U$S 30.557 millones. En las mismas ruedas, las reservas internacionales del Banco Central bajaron U$S 3.905 millones a U$S 66.309 millones.