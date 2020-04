UPCN propuso que los estatales vuelvan a los lugares de trabajo

El secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez, negó la posibilidad de que los empleados del Estado que no están pudiendo trabajar cobren una suma menor salarial: "En los estatales no puede pasar que cobren menos los que no asistan a los lugares de trabajo". En ese sentido, remarcó: "Los estatales hay gente que está trabajando en lugares esenciales y otros en sus lugares de trabajo".

Además, enfatizó que propusieron al Ejecutivo que algunos trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo "si es necesario" y que "no hay ningún indicio para que a los estatales nos rebajen los salarios".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el secretario Adjunto de la CGT habló sobre la presentación ante los bonistas: "La CGT apoya absolutamente a nuestro gobierno en la negociación de la deuda externa. A un país como Argentina hay que ayudarla y no se puede privilegiar el interés económico".

En relación a los ataques mediáticos a esta negociación afirmó: "Todos los sectores, sean locales o internacionales, tienen que acompañar esto y no hacerlo es repudiable".

Sobre el DNU que marca que el Estado pagará parte de los salarios, Rodríguez aseguró que está a favor de "todo lo que signifique una facilidad o posibilidad de encontrar ese camino para que la gente pueda tener oxígeno económico".

Ante las negociaciones de algunos sindicatos para que las empresas que no están pudiendo trabajar paguen menos salarios, afirmó: "Cada sindicato sabe hasta dónde puede llegar a negociar el salario para cuidar el empleo. Desde la CGT no podemos dar una directiva rígida". Por último, aseveró: "La idea del impuesto a la riqueza nos parece positiva".