Una periodista de La Nación intentó hacer pelear a Alberto Fernández y Axel Kicillof, pero Liliana Franco la dejó en ridículo

Momento incómodo se vivió en un programa de La Nación+ cuando la periodista Eleonora Cole intentó abonar a la teoría sobre el quiebre del Frente de Todos, pero no le salió bien cuando Liliana Franco dio una información que la dejó en ridículo.

En primer lugar, dio por sentado que existe dos bloques dentro de la construcción del Ejecutivo, uno aliado al presidente Alberto Fernández y otro más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Quería preguntarte sobre la pelea que hay internamente entre el ala cristinista y el ala albertista, así se las denomina en esta pelea sobre presos políticos, el tema de seguridad que hubo entre Sergio Berni y Sabina Frederic", aseguró en diálogo con Franco.

Y le preguntó: "Pero vos que conocés tanto los pasillos de la Casa Rosada, ¿cómo se vive esta interna allí adentro?"

En ese momento, Franco se hizo un silencio y su respuesta la dejó en offside: "No hay interna". "¿No hay interna? ¿Cómo que no hay interna?", redobló la conductora del ciclo.

"No", respondió tajante Franco. "Se pelean los de abajo, pero los de arriba no se pelean. Por ejemplo, se dijo en un momento dado que la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires, que Axel Kixillof se cortó solo y que Martín Guzmán no tuvo la menor idea. No. Estuvo acordado", lanzó la periodista.

Y agregó: "Esa foto en la que están riéndose (señalando a la pantalla en la que se ve al presidente junto al gobernador provincial), es auténtica. No existen diferencias entre Alberto y Kicillof".

Además, explicó que lo importante es lo que sucede entre los dirigentes de la cúpula directiva y no entre los funcionarios, que "son fusibles". Luego, remató: "A mi me preocuparía si hubiera discrepancias serias entre estas dos personas, que son Alberto Fernández y Axel Kcillof, pero esas diferencias no existen hoy por hoy".