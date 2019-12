Un rabino le exigió a la DAIA que desista de la denuncia contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

En un giro clave, un importante dirigente de la comunidad judía le exigió a la DAIA que desista de la denuncia contra Cristina Kirchner, en el marco de la investigación del Memorándum con Irán. Es una maniobra del rabino que lidera el Bloque Unido Religioso (BUR), a cargo de la conducción de la AMIA, y el mayor referente de los ortodoxos, Samuel Levin.

Él hizo ese reclamo por el caso del memorándum de entendimiento con Irán donde está imputada la vicepresidenta y ex presidenta de la Nación. Sucede luego de que el Tribunal Oral Federal número 8 revocó la prisión preventiva dictada en esa causa contra CFK.

"El rabino Levin lidera el Bloque Unido Religioso (BUR) que hoy está a la cabeza de la mutual de la comunidad, la AMIA. Desde esa conducción siempre representó --y representa-- las posturas más conservadoras desde el punto de vista religioso: duramente en contra de los casamientos de judíos con no judíos; rechazo del entierro en los cementerios comunitarios de personas convertidas al judaísmo e implacable oposición a las corrientes más renovadoras que, por ejemplo, cometen la "osadía" de tener rabinas mujeres. Desde el punto de vista político, Levin y el BUR son más bien de la idea de que la comunidad no debe involucrarse demasiado. Y a eso respondieron sus declaraciones de ayer, transcriptas por la Agencia Judía de Noticias (AJN)", revela una nota del periodista Raúl Kollmann para el diario Página 12.

Las declaraciones de Levin, transcriptas por la Agencia Judía de Noticias (AJN), fueron: “Nuestras formas no implican hacer publicaciones (en los medios) o hacer querellas. Nuestra forma es que, si tenemos un problema con el gobierno, directamente tratamos con él. La querella no es la forma”.

El rabino aseguró: "Debemos recordar siempre que la Torá dice que no se debe ir contra los reyes”. Por eso, Levin reafirmó: "Nuestra política siempre fue no pelearnos con el Gobierno. No discutir con el Gobierno. Siempre buscar la forma de estar bien con el Gobierno. No tenemos que estar bajo el Gobierno, pero estamos bien con el Gobierno y vamos a estar bien con todos los gobiernos que hay en Argentina”.

El papel de la DAIA fue decisivo en la causa del Memorándum y en la prisión preventiva dictada contra la Cristina, Héctor Timerman y otros dirigentes. La denuncia original fue formulada por Alberto Nisman pocos días antes de morir. Y fue rechazada por los mayores juristas del país --Raúl Zaffaroni, León Arslanián, Julio Maier, Luis Moreno Ocampo y hasta Ricardo Gil Lavedra--; y desestimada por jueces federales --María Servini, Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y Daniel Rafecas--.

Vale recordar que cuando el ex presidente de la AMIA, Agustín Zbar, propuso desistir de la querella contra Cristina Kirchner se produjo un escándalo que lo obligó a renunciar.