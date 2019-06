El padre Pablo Molero encendió la alarma sobre la posible eliminación de las pensiones por discapacidad, que se daría si Mauricio Macri es reelecto y le envió una carta al Presidente.

Molero, que es titular de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, aseguró en declaraciones a Telefe que "fuentes del gobierno de Mauricio Macri expresaron que derogarían la ley que reconoce el derecho a personas con discapacidad de acceder a una atención integral".

El padre señaló además que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, le informó a las autoridades de una institución que en caso de una reelección eliminarían esas prestaciones médicas.

"Aunque hoy la ley no se cumple como debería y presenta dificultades, cambia la vida de mucha gente que debe afrontar tratamientos a lo largo de sus vidas.Antes, dependías de la buena voluntad de alguien. No queremos volver a eso", afirmó además el cura.

Debido a lo preocupante de la situación, Molero publicó en sus redes sociales una carta que le envió al propio jefe de Estado.

El texto completo:

"Señor Mauricio Macri, Candidato a Presidente de la Nación. La ley 24.901 reconoció y universalizó el derecho de las personas con discapacidad de acceder a una atención integral.

Gracias a ellas miles han recibido y reciben, no sin lucha, atención temprana, estimulación, rehabilitación, educación, alojamiento, capacitación y acompañamiento laboral, inclusión educativa, medicamentos, apoyos diversos (sillas de ruedas, audífonos, etc.), acompañamiento, etc.

Gracias a ella las personas con discapacidad dejaron de rogar a un directivo de su obra social para recibir como excepción lo que necesitaban, a algún funcionario o legislador para conseguir un subsidio, a alguien con posibilidades económicas que lo apadrinara o directamente salir a mendigar ayuda.

Si bien esto aún sucede por diversos motivos, que no es momento de tratar, le solicito que aclare a la sociedad la postura del partido que Ud. representa con respecto al futuro de esta ley. Se lo planteo porque miembros de su gobierno han expresado en visitas realizadas a instituciones que si son reelegidos van a derogar esta ley.

Basado en estas expresiones, le pido que manifieste a la población cuál es su postura y la de su partido con respecto a los derechos que esta ley promueve y si tienen pensado un instrumento superador se diga en qué consiste el mismo. Espero su respuesta".