Trolls macristas quisieron operar contra Mayra Mendoza por una falsa noticia y les salió mal

Una vez más, Cambiemos embarra la cancha y, en esta ocasión, atacó a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por una falsa noticia sobre la enseñanza de ingles en los jardines municipales de esa ciudad.

En pleno inicio del ciclo lectivo, se filtró un audio que anunciaba que los talleres de inglés en los jardines municipales no se dictarían más. Fuentes cercanas al municipio informaron a El Destape que se trata de una operación mediática de Cambiemos para desequilibrar la cursada de los más chicos.

Desde el municipio de Quilmes informaron que los cursos de inglés en los jardines municipales continúan normalmente y que se están adecuando a la ley. Es por eso que no van a sacar dicha asignatura, sino que la pondrán como materia extracurricular, adecuándose a la normativa dispuesta por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP).

Con respecto al audio falso, El Destape supo que la persona encargada de viralizarlos está vinculada a Cambiemos y no tiene título para dar la materia Inglés. Por eso, se decidió que no daría más clases. Cerca de Mendoza afirman que tomaron este caso como una herramienta para embarrar la gestión. Sin embargo, no pudieron y en Quilmes las clases empezaron con normalidad como en toda la Provincia.

Por último, desde el municipio de Quilmes reiteraron que todos los chicos y chicas podrán contar con dicha materia, que es fundamental para su desarrollo y crecimiento.