Tremenda pelea al aire y duros reproches entre Luis Novaresio y Marina Calabró

Marina Calabró y Luis Novaresio protagonizaron un intenso cruce después de un breve repaso por la realidad económica y política.

Calabró se refirió a la relación personal con su hermana Iliana y contó algunas anécdotas con su padre, ya fallecido, Juan Carlos Calabró. Pero luego, Novaresio le reprochó una serie de dichos del pasado. ''¿Te gusta un poco el personaje de mala, sos brava, a mí me has pegado duro y parejo, he ligado, no recuerdo cuándo, no te voy a pasar factura ahora’’, afirmó.

A lo que Marina respondió: ''Bueno pasame factura. Mirtha me ha pasado tantas, que me pases una vos. Yo la verdad que no lo siento así, al contrario, lo que hago en la radio es algo muy lúdico y que tiene cero mala leche’’.

El periodista recalcó que Calabró dijo que él no tenía trayectoria para ganar un premio, y que había ganado sólo por una entrevista. "Ese fue Lanata, está loco este hombre", aclaró Calabró y redobló la apuesta: "Lo del Martín Fierro de oro es de Lanata, quizás lo que yo acompañé es que me parece que trayectorias como la de Larrea tienen que ser el colorario, el oro tiene que ser el colorario, es una idea en relación al premio, no en relación a vos". Y luego confesó: ''Que te ganabas todos los oros con un programa de la semana, sí lo dije y me hago cargo. Esa fui yo’’.

Tras estas palabras, Novaresio se defendió: "Estuve cinco meses la aire". A lo que Marina recriminó: ''Lo de la sobre exposición de la vida pública, no fui yo, eso lo niego ante cualquier tribunal, no lo dije".

El periodista aclaró que en su momento le molestó: "Los premios son de una arbitrariedad infinita, especialmente cuando uno los gana".

"Y de las cosas lindas que he dicho de vos no te acordás, los elogios, por ejemplo en tu entrevista a Luciana Salazar y sobre tu rol de moderador en el debate presidencial nunca lo escuchaste. Tu pelea con Mirtha Legrand", cuestionó. Luego de asegurar que lo escuchó esas palabras, Calabró le tiró a Novaresio: "Los famosos son ingratos, se acuerdan sólo de lo malo".