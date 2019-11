Tras tener a Mirko, Marley confirmó que será papá por segunda vez

Después de ser padre por primera vez en 2017, ahora Marley confirmó que está preparado para repetir esa experiencia para el 2020.

Luego de dos años de la llegada de Mirko, el bebé más famoso y uno de los influencers más jóvenes de Argentina, el conductor de Por el Mundo dio detalles sobre su decisión. En diálogo con revista Caras, sostuvo: "A comienzos de 2020 voy a tomar la decisión, que estará librada a varios factores".

El primero sería que la donante también desee volver a someterse al proceso. "No quedó otro embrión y mi idea primaria era que fuesen hermanos de ambos padres", remarcó. En segundo lugar, que "la biología y el destino lo acompañen" en la etapa de subrogación. "Hay personas que permanentemente implantan embriones y ninguno prende", explicó en referencia a la mujer gestante.

Además, el conductor rememoró el nacimiento de Mirko y contó que no tiene relación con la mujer que donó su óvulo. Aunque él quiso que la tuviera, ella prefirió mantenerse al margen.

"Suyo tengo su Skype, ya que ella me dijo que no tenía problema en ser contactada si Mirko lo necesita por una cuestión de salud. Por mi parte, no tengo problema con que venga y lo conozca, pero su decisión fue hacer esto sin estar involucrada", detalló el conductor y dejó muy en claro que, si ambos desean conocerse, él lo facilitaría con gusto.

Por el momento, habrá que esperar algunos meses para ver si se consigue el acuerdo entre las partes para traer otro hijo o hija al mundo.