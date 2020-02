Tras su vergonzoso tuit, María O'Donnell rectificó su postura sobre el quórum y la banca de Daniel Scioli

La discusión por el quorum en la Cámara de Diputados y la banca de Daniel Scioli llenaron las redes sociales de menciones y la periodista María O'Donnell no quiso quedarse afuera. Luego de calificar el hecho como un "papelón" del oficialismo, la conductora se retractó y pidió disculpas.

"Nobleza obliga: tiene acuerdo del Senado, pero no salió el decreto del PE de su designación ni presentó cartas credenciales, aunque ya empezó a actuar como embajador ante Brasil", escribió en su cuenta de Twitter. El mensaje fue respondido por una gran cantidad de usuarios, que repudiaron la rapidez con la que la periodista opinó sin informarse previamente.

Nobleza obliga: tiene acuerdo del Senado, pero no salió el decreto del PE de su designación ni presentó cartas credenciales, aunque ya empezó a actuar como embajador ante Brasil. https://t.co/BBtDvjs7CC — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) February 27, 2020

El cruce más fuerte lo protagonizó con la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti. En tweets cruzados entre ambas, la legisladora le dejó en claro la legitimidad de Scioli en su banca y desmintió los argumentos presentados por la periodista.

"El senado ya le aprobó el pliego y presentó cartas credenciales en Brasil!", fue el respaldo que utilizó O'Donnell. Ambos eran mentira y Cerruti clarificó: "No!!! No presentó nada. No está designado. No hay decreto".

Por qué ? Somos diputados hasta que nos aceptan la renuncia y por lo tanto asume otro en nuestro lugar. O se produciría un limbo en el que falta un representante. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) February 27, 2020

Los legisladores de Juntos por el Cambio señalaron que no hubo quórum en la cámara baja debido a que Scioli se sentó en la banca pese a que será embajador de Brasil. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, informó que hasta que Scioli no fue oficializado como embajador y continúa siendo diputado.