Tras la vergonzosa entrevista, el periodista cordobés Mario Pereyra defendió el reportaje a Alberto Fernández

El pasado viernes Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos, estuvo en los estudios de Cadena 3 y fue entrevistado por el conductor oficialista de Juntos, Mario Pereyra. Pereyra reconoció en medio de la entrevista que era macrista y lo atacó fuerte a Alberto. Ahora salió a defender ese lamentable reportaje.

"No ha habido tal pelea", dijo. "Yo siempre hablo así. Yo sólo pretendía hacerle una pregunta: ¿Por qué un hombre que no tiene ninguna acusación en la justicia se asociaba con algunas personas que están con la Justicia sobre sus cabezas?", agregó el conductor en la Mesa de Café de este lunes.

Por último, expresó: "Esa fue la única pregunta concreta que le hice y no me contestó". En referencia a su postura política -que surgió también en la entrevista- , Pereyra aclaró: "Yo no soy peronista. Me gusta el peronismo de Schiaretti, de Urtubey, Pichetto. Ese peronismo republicano es el que le hace falta al país".

QUÉ PASÓ

Alberto venía hablando: "En esa unidad no alcanzo yo solo, a esa unidad llegamos un montón de dirigentes. Es Sergio Massa, es Felipe Solá...". Y ahí el conductor hizo un gesto de desprecio.

Fernández cruzó a Pereyra: "Yo veo por su gesto que no simpatiza pero por lo menos disimule.Póngase en el lugar de opositor mio y entrevísteme así y digámosle a la gente que es opositor". Siguió Alberto: "Usted dígame 'soy un opositor suyo'".

Pereyra, arrinconado, manifestó: "Pero sí, y sí. Si todos ya saben, toda la gente ya sabe, quién soy yo". El candidato contó: "Ah, yo no sabía que era un opositor mío".

Alberto Fernández concluyó: "Pero dígalo para que la gente lo entienda". Pereyra reconoció que es macrista. Y ahí el ex jefe de gabinete cerró: "Si es un opositor mío, bueno, estoy siendo entrevistado por un opositor mío. Listo".