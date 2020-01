Terror por el Coronavirus: 5 películas para comprender como reaccionar ante un virus mortal

La paranoia por el Coronavirus no para de aumentar y el virus letal que se originó en la ciudad china Wuhan ya mató a 132 personas e infectó a casi 6000. En este contexto escalofriante, recomendamos 5 películas sobre epidemias y virus contagiosos, para tomar buen recaudo y no preocuparse más de lo necesario. Desde el Ministerio de Salud Ginés González García confirmó que no hay ningún caso en Argentina y llamó a no alarmarse. Una buena maratón de películas sobre epidemias suena como un buen paliativo para tomar apuntes de que cosas hay que hacer y cuáles no.

Contagio (2011)

La película dirigida por Steven Soderbergh cuenta la historia de un virus mortal que empieza a diezmar a la población mundial luego de que Gwyneth Paltrow se contagiara en un viaje de negocios por Hong Kong. Su muerte y la de su hijo desencadena una feroz cadena de muertes. Los principales síntomas que presenta el coronavirus que se originó en Wuhan, China, son la fiebre, la tos y los problemas respiratorios, que son muy similares que los que se presentan en Contagio. Para intentar dar con una vacuna, una doctora de la OMS se embarca en un viaje para seguir los pasos de la primera infectada. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia.

12 monos (1995)

Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra y a Jeffrey Goines, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de encontrar al ”Ejército de los 12 Monos”, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad.

Epidemia (1995)

​​​​​​​En África, el ejército de los Estados Unidos arrasa un campamento del Zaire en el que un virus mortal semejante al ébola estaba acabando con la población. Lo que se pretendía con esta medida era mantener el virus en secreto y, al mismo tiempo, impedir que se propagase. Lo que no estaba previsto era que un pequeño mono, portador del peligroso virus, viajara en un barco desde el Zaire a EE.UU. El pánico se desata cuando se descubre que todos los que que han estado en contacto con el simio empiezan a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad.

Guerra Mundial Z (2013)

​​​​​​​Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de muertos vivientes, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la raza humana lo lleva a recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa horrible epidemia.

Tren a Busan (2016)

​​​​​​​ Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.

