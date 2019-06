La periodista Romina Manguel cruzó en vivo al ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión por el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que, el ex funcionario minimizó la muerte de mujeres en casos de abortos clandestinos.

El entredicho tuvo lugar en la mesa del programa Animales Sueltos, cuando Gómez Centurión explicó los motivos de su alejamiento del gobierno que encabeza Mauricio Macri: “Yo me abrí del proyecto. Yo no creo que Macri pueda hacer en el segundo gobierno, lo que pretendía hacer en el primero. No contento con eso, muy confrontado con la ley del aborto, toda la temática de ideología de género, salgo y lo enfrento. Me autoexpulsé”.

Al respecto, Manguel le recordó que “Macri personalmente dijo que él no está de acuerdo con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sin embargo permitió que se discuta en el Congreso. En lo personal no dijo que estaba a favor de la ley del aborto”.

“Peor, mucho peor. Es como decir ‘yo no estoy de acuerdo en que maten los chcicos, pero si ustedes quieren matarlos mátenlos’“, retrucó Gómez Centurión, a lo cual, Manguel le replicó que “acá no se esta hablando de ‘aborto si o aborto no’, acá lo que se esta discutiendo es ‘aborto clandestino si, aborto blandestino no'”.

“Aborto legal o clandestino mata chicos igual”, afirmó el invitado a lo que la panelista subrayó “mata muchas mas mujeres sin recursos y eso te lo dicen los números, no te lo tengo que decir yo”.