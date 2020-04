El doctor Daniel López Rosetti protagonizó un emotivo momento en la pantalla de Telefe, cuando el periodista Rodolfo Barili le preguntó cómo se imaginaba la vida en el futuro debido al coronavirus.

El médico fue el encargado de conducir el especial Juntos podemos lograrlo y estuvo acompañado por Barili y Cristina Pérez desde sus casas, quienes le consultaron sobre diversos temas relacionados con el COVID-19. Una de esas preguntas lo descolocó y expuso su emoción ante el contexto que nos toca atravesar.

"Pensé en Navidad. ¿Tendremos mucho tiempo así o imaginás que en algún momento todas estas medidas que hoy son dolorosas empezaremos a aflojarlas? ¿Cómo imaginás la vida?”, le preguntó Barili.

Y López Rosetti no pudo contener las lágrimas y expuso toda su emoción: “Es una linda pregunta que no está en los libros, me estás haciendo llorar. No está en los libros y no sé que decirte”.

“Espero que sea linda. Yo creo que va a ser muy linda y que esto va a pasar. Creo que vamos a tener una linda Navidad”, aseguró el doctor. Luego coincidieron con Barili en que al coronavirus “le ganamos desde el primer día”, pero lo fundamental es "mover bien la pelota" para que el costo sea bajo

“Hoy vine al noti y desde que comenzó la cuarentena que no venía. No hay maquillaje, están todos separados, tenes que pasar por acá o por allá, estamos todos con barbijo. Entrás al canal y te toman la temperatura, te lavás las manos. Es obligatorio y es correcto. Te ponés alcohol en gel y recorrés el camino que te dicen que hay que hacer, y soy médico, lo conozco, pero es como que tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Y ojalá... volviendo a lo tuyo, vamos a llegar bien a la Navidad”, concluyó.