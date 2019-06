Semanas atrás, Jessica Millamán quiso pasar por el molinete del subte pero se encontró con un empleado de Metrovías que comenzó a llamarla "señor", pese a que ella le ratificó que era mujer. Ante la agresión, lo filmó y el video se viralizó en redes sociales, lo que derivó en que apartaran al trabajador de su cargo para ver, posteriormente, si está en condiciones de ser reincoporado.

Según relató la mujer a Presentes, ella estaba por pasar por el molinete de ingreso junto a otra chica: "Nos marcó como que nos había cobrado, las dos empujamos, a las dos nos dejó pasar, no es que pasamos de costado ni nada y nos quedamos charlando dos minutos de lo que había pasado". En ese momento, contó, apareció un señor y comenzó a increparla. A su acompañante le planteó que el problema "es con el señor" y ante esta afirmación, Jéssica contestó: "'Disculpame pero mi nombre es Jesica Millaman, no sé por qué me decís señor’ y él siguió diciéndome pibe”.

La mujer contó que estuvo media hora discutiendo con el hombre, se fue indignada pero volvió para grabar los agravios, que fueron los que se viralizaron. Al respecto, desde Agencia Presentes se llamó a Metrovías e informaron que el hombre en cuestión fue asignado a reinstrucción y que al ser auxiliar y estar en contacto con el público, lo capacitarán sobre buenas prácticas de políticas de atención al usuario. Después de ello, se analizará si está en condiciones de retomar sus tareas o no.